31 Aralık Cuma TV8 yayın akışı |O Ses Türkiye Yılbaşı Özel TV8'de!
Ekranların başında yılbaşı coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar TV8 ile eğlenceye doyacak. Sabah güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal, akşam O Ses Türkiye'nin birbirinden renkli ünlü sanatçılarıyla yılbaşı gecesine renk katacak. İşte, 31 Aralık Cuma TV8 yayın akışı...
TV8 yayın akışında bugün izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı, seyirciye keyifli bir etkinlik sunuyor. Birçok ünlü ismin programa yarışmacı olarak geleceği bölümde, jüriler sesleri tahmin etmeye çalışacak. Ailenize ve size keyifli anlar yaşatacak olan TV8'in bugün yayınlanacak olan program ve dizileri haberimizde. İşte, 31 Aralık Cuma TV8 yayın akışı...
31 ARALIK CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11.15 Masterchef
16.00 Zuhal Topal'le Yemekteyiz
20.00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel