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31 Aralık hastaneler açık mı? 31 Aralık hastaneler yarım gün mü?

2019'un bitmesine sayılı günler kala vatandaşlar "31 Aralık hastaneler açık mı" diye merak etmeye başladı. Salı gününe denk gelen yılbaşı gecesi büyük bir heyecanla beklenirken biz de sizin için tatil günlerini derledik. Peki "31 Aralık hastaneler yarım gün mü?" İşte cevabı...

31 Aralık hastaneler açık mı? 31 Aralık hastaneler yarım gün mü?

2020 yılının bitmesine sayılı günler kalırken 31 Aralık gününde hastane randevusu olan veya hastaneye  gitmek isteyen vatandaşlar hastanelerin hizmet verip vermediğine ilişkin araştırmalarda bulunuyorlar. Bu nedenle 31 Aralık hastaneler açık mı? 31 Aralık hastaneler yarım gün mü? sorularının yanıtları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

31 ARALIK HASTANELER AÇIK MI?

31 Aralık Perşembe günü mevzuatta tatil olarak yer almamaktadır. Bu nedenle 31 Aralık günü hastanelerin poliklinikleri mesai saatleri içerisinde vatandaşlara hizmet verecektir. Ayrıca 31 Aralık günü özel ve devlet hastanelerinin acil servisleri vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

31 ARALIK HASTANELER YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık resmi tatiller arasında yer almadığı için hastaneler açık olacak. Ayrıca hastaneler yarım gün değil, tam gün olarak vatandaşlara öğleden sonra mesai bitimine kadar çalışacak.

31 Aralık hastaneler açık mı? 31 Aralık hastaneler yarım gün mü?

30-31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Ramazan ve Kurban Bayramlarından önceki gün yarım gün yarım gün tatil edildiği için vatandaşlar 30 ile 31 Aralık günlerinin tatil mi yoksa yarım gün tatil mi olduğunu araştırıyor. Ancak 30 ile 31 Aralık 2020  günleri tatil değil. Tüm kamu kurumları, bankalar, PTT, hastaneler, noterler, vergi daireleri 30 ile 31 Aralık 2020 tarihlerinde açık olacak.

31 Aralık hastaneler açık mı? 31 Aralık hastaneler yarım gün mü?

YILBAŞI TATİLİ 1 GÜN

Her yıl , yılbaşı tatili 1 gündür. Öğrenciler, kamu personelleri , sadece 1 Ocak günlerinde 1 günlük tatil yaparlar. 

Sadece 1 Ocak 2021 Perşembe günü tam gün tatil olacak. 

Bu tatil gününde de kamu kurumları kapalı olacak. PTT, bankalar, noterler ile hastaneler ve vergi daireleri 4 Ocak 2021 günü işleme başlayacak.

Peki sizce 30-31 Aralık günleri tatil olmalı mı? Aşağıdaki yorum kısmından taleplerinizi yazabilirsiniz.

YILBAŞINDA HASTANELER AÇIK MI? 

1 Ocak 2020  günü resmi tatil olduğu için okullar, hastaneler, PTT, eczaneler, bankalar kapalı olacak. 1 Ocak günü hastanelerin acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak.



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