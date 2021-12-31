Yılbaşını kutlamak istemeyen ve 31 Aralık tarihini Mekke'nin Fethi olarak anmak isteyen vatandaşlar; aile, akraba ve dostlarına "Mekke'nin Fethi" ile ilgili kutlama mesajları göndermek istiyor. Haberimizde, "31 Aralık Mekke'nin fethi ile ilgili sözler, ayetler | Mekke'nin fethi kutlama mesajları, resimli, sözlü, görsel 2022" konu başlıklarına yer verdik.

31 ARALIK MEKKE'NİN FETHİ İLE İLGİLİ SÖZLER, AYETLER | MEKKE'NİN FETHİ KUTLAMA MESAJLARI, RESİMLİ, SÖZLÜ, GÖRSEL 2022

Bugün mekkenin fetih yıldönümü.tüm islam aleminin (bu fetihin yüzü suyu hürmetine)uyanıp birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını ,daha nice gönül fetihlerine vesile kılmasını rabbım'dan niyaz ederim.

31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.

Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu, Anaların ağlamadığı, Şehitlerin gelmeyeceği inancıyla, Mekke’nin Fethi’nin Müslüman alemine yeni yılda huzur ve güven ortamına kavuşması dileğimle...

Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayirlara vesile olmasi dileği ile..

Bugün mekkenin fetih yıldönümü.tüm islam aleminin (bu fetihin yüzü suyu hürmetine)uyanıp birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını ,daha nice gönül fetihlerine vesile kılmasını rabbım'dan niyaz ederim.

O Allah ki, Mekke'nin göbeğinde size o kâfirlere karşı zafer nasip ettikten sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekti. Allah, bütün yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. - Fetih / 24. Ayet

Çevrelerindeki insanlar yakalanıp götürülürken ve malları yağma edilirken, yaşadıkları Mekke'yi can ve mal emniyeti bakımından güvenilir ve mukaddes bir Harem bölgesi kıldığımızı görmezler mi? Buna rağmen onlar hâlâ saçma ve asılsız inançlar peşinde koşarak, Allah'ın nimetlerine karşı nankörlüğe devam mı edecekler? - Ankebût / 67. Ayet

Eğer o Peygamber'e yardım etmezseniz, iyi bilin ki, Allah ona vaktiyle yardım ettiği gibi yine edecektir: Hani kâfirler onu Mekke'den çıkardıklarında, ikinin ikincisi olarak mağarada iken arkadaşına: "Üzülme, Allah bizimle beraberdir!" diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti, üzerine huzur veren emniyet ve rahmetini indirdi, onu göremediğiniz ordularla destekledi. Kâfirlerin bâtıl inanç ve dâvalarını alçalttı. Allah'ın dâvası ise zâten her zaman yücedir. Çünkü Allah, kudreti dâimâ üstün gelen, her işi ve hükmü hikmetli ve sağlam olandır. - Tevbe / 40. Ayet

İşte bu Kur'an, kendinden önceki kitapları doğrulayan, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve çevresinde bulunan herkesi uyarman için indirdiğimiz feyiz ve bereket kaynağı bir kitaptır. Âhirete inananlar ona da inanır ve namazlarını vaktinde dosdoğru kılmaya devam ederler. - En'âm / 92. Ayet

Bugün Mekkenin fetih yıldönümü hayırlı olsun hepimize...

31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.

Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu, Anaların ağlamadığı, Şehitlerin gelmeyeceği inancıyla, Mekke'nin Fethi'nin Müslüman alemine yeni yılda huzur ve güven ortamına kavuşması dileğimle.

İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.

31 Aralık yılbaşı değildir Müslüman, Mekke'nin şanlı günüdür!

Bu gece çam ağacı süsleyeceğini, kalbini süsle. Diline kuran, kalbine iman yükle.

İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.

Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi! Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü! Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı, taşı ki neslin tükenmesin! Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!

Mekke önlerindeki orduda hangi ruh varsa, Kudüs'te de Diyarbakır'da da, İstanbul'da da aynı ruh vardı; Fetih ruhu.

Bugün Mekke’nin fetih yıldönümü hayırlı olsun hepimize...

Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu, Anaların ağlamadığı, Şehitlerin gelmeyeceği inancıyla, Mekke’nin Fethi’nin Müslüman alemine yeni yılda huzur ve güven ortamına kavuşması dileğimle.

31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.

İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.