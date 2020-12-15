31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı resmi tatil mi?
2021 yılına girmemize sayılı günler kaldı. Her sene olduğu gibi bu yılda milyonlarca insan yılbaşını kutlayacak. Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bir çok kısıtlama getirildi. Yılbaşında dinlenmek ve ya eğlenmek isteyenler '31 Aralık resmi tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Peki 31 Aralık Perşembe tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü 2020? 31 Aralık tam gün mü tatil?
31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 31 Aralık yasak var mı? Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Aralık saat 21.00'den, 4 Ocak 05.00'a kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. İşte detaylar...
31 ARALIK PERŞEMBE RESMİ TATİL Mİ, YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?
31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değildir. Resmi tatil 1 Ocak 2020 Cuma günüdür. Cuma günü çalışanlar işe gitmeyip evde dinlenecek, eğitim gören öğrenciler de derslerine 1 gün ara verecek. Onun haricinde bir gün öncesinde her hangi bir yarım ve ya tam gün resmi tatil söz konusu değildir.
Ancak Erdoğan'ın 4 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağının uygulanacağının duyurmasının ardından 31 Aralık saat 21.00'den, 4 Ocak 05.00'a marketler ve fırınlar dışında dışarıya çıkmak yasaktır. Öte yandan yasağın kimler için geçerli olacağı henüz belli değil. İçişleri Bakanlığı henüz yeni sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgeyi yayımlamadı.
2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ
- 1 OCAK YILBAŞI Cuma günü
- 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü
- 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü
- 12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü
- 13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe
- 14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma
- 15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi
- 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü
- 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ
- 19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)
- 20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı
- 21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba
- 22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe
- 23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma
- 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi
- 28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma