31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı resmi tatil mi?

31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 31 Aralık yasak var mı? Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Aralık saat 21.00'den, 4 Ocak 05.00'a kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. İşte detaylar...

31 ARALIK PERŞEMBE RESMİ TATİL Mİ, YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değildir. Resmi tatil 1 Ocak 2020 Cuma günüdür. Cuma günü çalışanlar işe gitmeyip evde dinlenecek, eğitim gören öğrenciler de derslerine 1 gün ara verecek. Onun haricinde bir gün öncesinde her hangi bir yarım ve ya tam gün resmi tatil söz konusu değildir.

Ancak Erdoğan'ın 4 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağının uygulanacağının duyurmasının ardından 31 Aralık saat 21.00'den, 4 Ocak 05.00'a marketler ve fırınlar dışında dışarıya çıkmak yasaktır. Öte yandan yasağın kimler için geçerli olacağı henüz belli değil. İçişleri Bakanlığı henüz yeni sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgeyi yayımlamadı.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ