31 Aralık sağlık ocağı açık mı? 31 Aralık sağlık ocağı tatil mi? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından sıkça bakılmaya devam ediliyor. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

31 Aralık öncesinde devlet dairelerinin mesai durumu gündeme geldi, en çok merak edilen konulardan biri de eczaneler ve sağlık ocakları oldu. 1 Ocak resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Yani bu senede 1 Ocak Cuma günü resmi kurumlar ve okullar kapalı olacak. Peki, 31 Aralık’ta yani yarın eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?

Bu yıl 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Ancak 31 Aralık resmi olarak tatil değil. Yani okullar açık olacağı gibi özel bir izin söz konusu değilse herkes işe gidecek.

YILBAŞI TATİL Mİ?

1 Ocak resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Yani bu senede 1 Ocak Cuma günü resmi kurumlar ve okullar kapalı olacak. Bu sene yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Cuma gününden ibaret olacak.

31 ARALIK SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

1 Ocak Cuma 2020 Resmi tatil olması dolayısıyla tüm kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Kamu ve bankalarda işlemi olan vatandaşlar işlerini 4 Ocak Pazartesi günü halledebilecekler.

Ancak 31 Aralık bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 31 Aralık konusunda tatil olma gibi bir durum mevzuatta yer almadığından, tüm kamu kurumları ve bankalar rutin mesailerine devam edecekler.

31 ARALIK SAĞLIK OCAĞI TATİL Mİ?

Dolayısıyla 31 Aralık Perşembe günü sağlık ocakları ve aile hekimleri de vatandaşa hizmet sunmaya devam edecektir.

31 ARALIK 2020 RESMİ TATİL Mİ?

2020 yılında yılbaşı 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. 31 Aralık resmi tatil olmayacak. Öğrenciler ve çalışanlar yine aynı saatlerde işlerine ve okullarına gidecek.

2020 YILBAŞI NE ZAMAN?

2020 yılında 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor, 1 Ocak Cuma günü olacak

2021 RESMİ TATİL TARİHLERİ NASIL?

1 Ocak 2021 - Yılbaşı

2021 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.

23 Nisan 2021 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. 2021 yılında 23 Nisan tatili Cuma gününe denk geliyor.

1 Mayıs 2021 - Emek ve Dayanışma Günü

Dünyada 120 yılı, Türkiye'de de 100 yılı aşkın bir süredir kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2021 yılında Cumartesi gününe denk geliyor.

19 Mayıs 2021 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Türk milletinin yeniden canlanışını ifade eden 19 Mayıs, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

2021 Ramazan Bayramı

2021 yılında Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

15 Temmuz 2021 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı. 2021 yılında 15 Temmuz tarihi Perşembe gününe denk geliyor.

2021 Kurban Bayramı

2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Kurban Bayramı'nda toplam 4,5 gün tatil yapılacak.

30 Ağustos 2021 - Zafer Bayramı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı, 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

29 Ekim 2021 - Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim, her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk geliyor.

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre bir yılın bitimi ve yeni bir yılın başlangıcıdır. Yılbaşı gecesinden sonra içinde bulunulan yıl -özellikle ilk birkaç hafta boyunca- yeni yıl olarak betimlenir. Bununla birlikte Yılbaşı ve yeni yıl kavramları bazen yılbaşı gecesi anlamında da kullanılır. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 1 Ocak yeni yılın ilk günüdür.

YILBAŞI NEDEN KUTLANIR?

Yılbaşı’nın Hıristiyan dünyasının bayram olarak kabul ettiği Noel’le alakası yoktur. Hıristiyanlar arasında Noel kutlamaları Hz. İsa’nın doğum tarihi olarak kabul edilen 25 Aralık’ta başlar ve bir hafta devam eder. Dini bir özellik taşır. Bizim için ise yılbaşı sadece bir takvim olayıdır, hiçbir dini özelliği yoktur.Yılbaşı için alışveriş yapılması, özel yemekler hazırlanması son yıllarda yaygınlaşmıştır. Yılbaşı gecesi genellikle akraba ve yakın komşular ile birlikte geçirilir. Günümüzde eğlence yerlerinde, turistik tesislerde yılbaşını geçirme yaygınlaşmaktadır. Bizde kutlanılan yılbaşı Hıristiyan dini ile ilgisi olmasa bile, yılbaşı için özel hazırlıklar yapılması ve kutlanması, Batı kültüründen bizim kültürümüze sirayet etmiştir.