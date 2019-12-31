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31 Aralık Salı altın ne kadar?

Düğün mevsiminde herkes altın oranlarını merakla araştırıyor. Peki 31 Aralık Salı altın güne nasıl başlıyor? İşte tüm detaylar...
31 Aralık 2019 Salı 10:11

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