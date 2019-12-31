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31 Aralık Salı altın ne kadar?
31 Aralık Salı altın ne kadar?
Düğün mevsiminde herkes altın oranlarını merakla araştırıyor. Peki 31 Aralık Salı altın güne nasıl başlıyor? İşte tüm detaylar...
31 Aralık 2019 Salı 10:11
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