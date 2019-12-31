31 Aralık Salı Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 31 Aralık Salı Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Emine ve gelini Pelin mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
Kanal D Gelinim Mutfakta 31 Aralık canlı izlemek için linki tıklayınız
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Hindi but nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Kestaneli iç pilav nasıl yapılır?
Özden Kaynana:
Burçin Gelin: puan (kendi gelini)
Aydan Gelin: puan
Elif Gelin: puan
Goncanur Gelin: puan
Çiğdem Kaynana
Elif Gelin: puan (kendi gelini)
Burçin Gelin: puan
Aydan gelin: puan
Goncanur Gelin: puan
Hülya kaynana:
Aydan Gelin: Puan (kendi gelini)
Goncanur gelin: puan
Elif Gelin: puan
Burçin Gelin: puan
Emine Kaynana:
Goncanur gelin: (kendi gelini)
Aydan gelin: puan
Elif gelin: puan
Burçin gelin: puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "..." oldu Günün en düşük puanını ise ".. "aldı
***Çeyrek altını alan gelin ise "Goncanur" oldu***
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