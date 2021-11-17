Aralık ayına yaklaşılmasıyla birlikte vatandaşlar yılbaşı etkinliklerinden, konserlerine çeşit çeşit konular hakkında araştırma yapmaya başladı. Bununla birlikte resmi tatilden bir gün önce olan 31 Aralık için de soru başlıkları gündeme geldi. Haberimizde en çok merak edilen "31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık'ta okul, iş var mı?" soru başlıklarının yanıtına yer verdik.

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 31 ARALIK'TA OKUL, İŞ VAR MI?

31 Aralık günü, Cuma gününe,1 Ocak 2022 ise Cumartesi gününe denk geliyor. 31 Aralık resmi tatil sayılmıyor. Önceki yıllar baz alındığında bu tarihte, öğrenciler ve çalışanlar yine aynı saatlerde işlerine ve okullarına gitmişti.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmemesine karşın 2021 yılbaşı tatilinin 2 gün olması öngörülüyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında haberimiz içerisinde yer verilecektir.

2022 YILBAŞI NE ZAMAN?

2021 yılında 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor.2022 yılının ilk günü olan 1 Ocak ise Cumartesi gününe denk geliyor.

2021 RESMİ TATİL TARİHLERİ NASIL?

23 Nisan 2021 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2021 yılında 23 Nisan tatili de tıpkı yılbaşı gibi cuma gününe denk geliyor ve yine hafta sonu ile birleştirebileceğiniz kısa bir tatil için size aradığınız fırsatı sunuyor. Çocuklarınızla birlikte aile boyu tatilin tadını çıkarmak ayrı bir keyif… Nisan ayında Kazdağları’nda yeşillikler içinde, oksijen dolu bir tatile çıkabilirsiniz. İster Kazdağları otellerini inceleyerek size uygun oteli seçebilir isterseniz de çocuk dostu otellerde erken rezervasyon fırsatları ile yerinizi ayırtabilirsiniz. Bahar mevsiminin en güzel günlerinde çocuklarınızla beraber doğa ile iç içe vakit geçirmek için bu fırsatı mutlaka değerlendirin!

1 Mayıs 2021 - Emek ve Dayanışma Günü

2021 yılında cumartesi gününe denk gelen 1 Mayıs tatili, hafta sonun rastlamış olsa da cumartesi çalışanlar için 2 günlük hafta sonu tatili olarak değerlendirilebilir. Şehirden fazla uzaklaşmadan doğa ile baş başa olabileceğiniz yerleri keşfe çıkabilirsiniz. 1 Mayıs otellerine de bir göz atarak birbirinden güzel yerleri keşfe çıkmak için hazırlanabilirsiniz. Dilerseniz Ege otellerini ya da Akdeniz otellerini inceleyerek, doğanın iyiden iyiye canlandığı bu dönemde, kısa da olsa unutulmaz anılar biriktirebileceğiniz bir tatil için yola çıkabilirsiniz.

12 Mayıs 2021 - Ramazan Bayramı

2021 yılında Ramazan Bayramı tatili 12 Mayıs Çarşamba, arife günü ile başlayıp, 15 Mayıs Cumartesi günü sona eriyor. Arife günü olan 12 Mayıs Çarşamba günü, yarım günlük tatil ile başlayan Ramazan Bayramı tatilini, hafta sonu ile bağlayarak sevdiklerinizle beraber 4 ya da 5 günlük bir tatile çıkabilirsiniz. Dilerseniz arife günü olan çarşamba günü için izin kullanıp 4,5 gün olan bayram tatilini 5 güne çıkarabilirsiniz. Yaz mevsiminin erken geldiği ve sıcakların kendini bu dönemde iyiden iyiye hissettirdiği Akdeniz’de, şahane manzaralar eşliğinde benzersiz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz.

19 Mayıs 2021 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs tatili 2021 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Haftanın ortasında gelen bu 1 günlük tatili, bulunduğunuz bölgeden çok uzaklaşmadan günübirlik gezilerle değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz 19 Mayıs tatilinin öncesindeki ya da sonrasındaki 2 gün için izin alıp, hafta sonu ile bağlayacağınız 5 günlük uzun bir tatil yapma şansınız da var! Pazartesi ve salı günlerini ya da perşembe ve cuma günlerini izin almak için değerlendirebilirsiniz.

19 Temmuz 2021 - Kurban Bayramı

2021 yılında 19 Temmuz Pazartesi, arife günü ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 23 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Toplamda 4,5 günlük bir tatil olan Kurban Bayramı tatili, 2021 yılının en uzun resmi tatili denebilir. Başlangıcı, arife ile birlikte pazartesine, bitişi ise cumaya denk gelen Kurban Bayramı, öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları ile birleşerek tam 9 gün tatil yapabilme fırsatı sunuyor.

30 Ağustos 2021 - Zafer Bayramı

30 Ağustos tatili bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Yine hafta sonu ile bağlayacağınız 3 günlük kısa bir yaz sonu tatili için ideal bir süre… 30 Ağustos tatilinde, şehirden çok uzaklaşmadan yakın yerlerde huzur bulacağınız, tatil havasında kısa bir mola verebilirsiniz.

29 Ekim 2021 - Cumhuriyet Bayramı

2021 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk geliyor. Ancak 29 Ekim’de 1,5 günlük bir resmi tatil olduğu için tatil başlangıcı 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonrası itibariyle başlamış oluyor. 28 Ekim’de yarım gün daha izin alarak tatili hafta sonu ile bağlayabilir ve 4 günlük bir mola imkanı yakalayabilirsiniz.

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre bir yılın bitimi ve yeni bir yılın başlangıcıdır. Yılbaşı gecesinden sonra içinde bulunulan yıl -özellikle ilk birkaç hafta boyunca- yeni yıl olarak betimlenir. Bununla birlikte Yılbaşı ve yeni yıl kavramları bazen yılbaşı gecesi anlamında da kullanılır. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 1 Ocak yeni yılın ilk günüdür.

YILBAŞI NEDEN KUTLANIR?

Yılbaşı’nın Hıristiyan dünyasının bayram olarak kabul ettiği Noel’le alakası yoktur. Hıristiyanlar arasında Noel kutlamaları Hz. İsa’nın doğum tarihi olarak kabul edilen 25 Aralık’ta başlar ve bir hafta devam eder. Dini bir özellik taşır. Bizim için ise yılbaşı sadece bir takvim olayıdır, hiçbir dini özelliği yoktur.Yılbaşı için alışveriş yapılması, özel yemekler hazırlanması son yıllarda yaygınlaşmıştır. Yılbaşı gecesi genellikle akraba ve yakın komşular ile birlikte geçirilir. Günümüzde eğlence yerlerinde, turistik tesislerde yılbaşını geçirme yaygınlaşmaktadır. Bizde kutlanılan yılbaşı Hıristiyan dini ile ilgisi olmasa bile, yılbaşı için özel hazırlıklar yapılması ve kutlanması, Batı kültüründen bizim kültürümüze sirayet etmiştir.

31 ARALIK'IN İSLAMİ ÖNEMİ

Ülkemizde son yıllarda Mekke'nin Fethi tarihiyle ilgili bir değişiklik yapıldı. 10 gün önceye çekilen bu tarih, 31 Aralık/1 Ocak günü kutlanmaya başladı.

Hz. Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. (4 Ocak 630) Hicri takvime göre 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi.

Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar'la Kâbe'yi tavaf etti.

Mekke'nin fethedilmesiyle birlikte o bölgede İslam dininin yayılması da oldukça hızlandı. Mekke'de cahiliye devri sona erdi ve huzur ve güven ortamı sağlandı. Şehirde barış ve huzuru hakim kılan Mekke'nin fethi, bölgede adil bir ekonomik sistemin kurulması amacıyla şehir ekonomisini geliştirdi. Böylelikle ticari açıdan kervan faaliyetlerine bağlılıkta ortadan kaldırılmış oldu.