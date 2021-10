Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 31 Ekim 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

31 EKİM 2021 PAZAR HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

07:00

Okayama - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Tochigi - Yamagata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Daegu - Jeju United

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



09:00

Anyang - Bucheon

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



09:00

Asan - Seoul E Land

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



09:00

Gimcheon Sangmu - Busan

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



09:00

Gyeongnam - Daejeon Citizen

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



09:00

Jeonnam Dragons - Ansan Greeners

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



10:00

SKA Khabarovsk - Neftekhimik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



10:30

Ulsan - Suwon City

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



12:00

Galatasaray - Gaziantep FK

TFF Elit U19 Ligi

GS TV



12:30

FC Juniors - Amstetten

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



13:00

Samgurali - Shukura Kobuleti

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



13:00

Gwangju - Gangwon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:30

Kayserispor - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



13:30

Ümraniyespor - Tuzlaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



14:00

Nevşehir Bld. - Elazığspor

TFF 3. Lig

Yayın Yok



14:00

Kırşehir Bld. - Akhisarspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



14:00

Yeşilyurt Bld. - Siirt İÖİ

TFF 3. Lig

Malatya ER TV



14:00

Olimp Dolgoprudny - Volgograd

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Tekstilshtik - Kamaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



14:00

Narva - Flora Tallin

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



14:00

Ufa - Akhmat Grozny

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:00

Kauno Zalgiris - Dainava Alytus

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



14:00

Bayburt GÖİ - Vanspor

TFF 2. Lig

TRT Kürdi



14:00

Kahta 02 - Hendekspor

TFF 3. Lig

TV 264 Sakarya



14:00

Beyoğlu Yeni Çarşı - Aksaray Bld.

TFF 3. Lig

Kanal 68



14:00

52 Orduspor - İskenderun FK

TFF 3. Lig

Altaş TV Ordu



14:00

NK Karavan Ahmetli Belediyespor - Tire 2021

Bölgesel Amatör Ligi

Ege TV



14:15

Sparta Rotterdam - Feyenoord

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



14:30

Inter - Udinese

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



14:30

St.Polten - Aus Lustenau

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



14:30

FC Minsk - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



14:30

Plock - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



14:45

Spartak Moskova 2 - Torpedo Moskova

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



15:00

Angers - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3Bilyoner TV



15:00

Motherwell - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

Uçankuş TV, S Sport Plus, Bilyoner TV



15:00

Qabala - Sabah Bakü

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



15:00

Akropolis - Trelleborgs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



15:00

M.Lipetsk - Orenburg

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



15:00

Veles Moskova - Fakel Voronej

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



15:00

Volgar Astrakhan - Akron Togliatti

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



15:30

Hansa Rostock - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



15:30

Ingolstadt - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



15:30

Karlsruhe - Paderborn

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV



15:30

Lokomotif Tiflis - Samtredia

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



15:30

Zulte Waregem - Genk

Belçika Pro League

Tivibu Spor, Bilyoner TV



16:00

Alanyaspor - Göztepe

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



16:00

BB Erzurumspor - Balıkesirspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



16:00

Cadiz - Mallorca

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



16:00

Fuenlabrada - Girona

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



16:00

Haka - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



16:00

Lahti - Honka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



16:00

Oulu - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



16:00

Nordsjaelland - Aalborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



16:00

Randers - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



16:00

F.Amager - Hvidovre IF

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Fredericia - Vendsyssel

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Gaz Metan - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



16:00

Kuban - Yenisey

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:00

Kalju - Levadia

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



16:00

Lamia - Atromitos

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



16:00

FK Panevezys - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



16:15

Sion - Grasshoppers

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



16:30

NEC Nijmegen - Groningen

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



16:30

Arsenal Tula - Sochi

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



16:30

Sturm Graz - Wolfsberger

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



16:30

WSG Tirol - Austria Vienna

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



17:00

Fiorentina - Spezia

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport Plus, Bilyoner TV



17:00

Genoa - Venezia

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



17:00

Sassuolo - Empoli

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



17:00

Norwich City - Leeds United

İngiltere Premier Lig

S Sport PlusS Sport



17:00

Bordeaux - Reims

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



17:00

Montpellier - Nantes

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

Strasbourg - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

Troyes - Rennes

Fransa Ligue 1

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



17:00

Jablonec - Pardubice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Mlada Boleslav - Hradec Kralove

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Banik Ostrava - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Norrköping - Elfsborg

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



17:00

Helsingborg - Brage

İsveç Superettan

Bilyoner TV

17:00

Vasalunds - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV



17:00

Slaven Belupo - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Domzale - Aluminij

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Alania Vladikavkaz - Krasnodar 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Gornik Leczna - Rakow Czestochowa

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



17:15

Sumqayıt - Sebail

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



17:30

Augsburg - Stuttgart

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



17:30

Torpedo Kutaisi - Dila Gori

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



18:00

Real Oviedo - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



18:00

Cercle Brugge - Antwerp

Belçika Pro League

Bilyoner TV



18:00

HIFK Helsinki - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:00

Inter Turku - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:00

KuPS - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:00

Kopenhag - Vejle

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



18:00

Deinze - Westerlo

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



18:15

Atletico Madrid - Real Betis

İspanya La Liga

S Sport PlusSpor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



18:15

Panathinaikos - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



18:30

Maritimo - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



18:30

Sepsi - Dinamo Bucuresti

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:30

FC Lausanne - Luzern

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



18:30

Lugano - Servette

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



18:30

Antofagasta - Nublense

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV



18:45

Utrecht - Willem II

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



18:45

RKC Waalwijk - Cambuur

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



19:00

Galatasaray - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



19:00

Şanlıurfaspor - Bucaspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



19:00

Diyarbekirspor - Afjet Afyonspor

TFF 2. Lig

Yayın Yok



19:00

Brest - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3Bilyoner TV



19:00

Eskişehirspor - 24 Erzincanspor

TFF 2. Lig

Es TV Eskişehir



19:00

Sakaryaspor - Niğde Anadolu

TFF 2. Lig

Yayın Yok



19:00

Karşıyaka - Karaköprü Bld.

TFF 3. Lig

Yayın Yok



19:00

Denizlispor - Kocaelispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



19:00

Gençlerbirliği - İstanbulspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2



19:00

NK Celje - Mura

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Baltika - Tom Tomsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



19:00

Khimki - Ural

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Rapid Wien - LASK

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



19:00

AS Trencin - Slovan Bratislava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:30

Monchengladbach - Bochum

Almanya Bundesliga

Bein Sports 2, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



19:30

Aston Villa - West Ham

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



19:30

Dinamo Tiflis - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



19:30

Dinamo Batum - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



19:30

Örebro - Djurgarden

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



19:30

Rijeka - Osijek

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



19:30

Legia Varşova - Pogon Szczecin

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



20:00

Salernitana - Napoli

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Minnesota United - Kansas City

MLS

Bilyoner TV



20:00

Stabaek - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Bodo Glimt - Sandefjord

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Odds BK - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Stromsgodset - Molde

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Viking - Sarpsborg 08

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:00

Slavia Prag - Viktoria Plzen

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:00

Viborg - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



20:15

Valladolid - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



20:30

Getafe - Espanyol

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



20:30

Anderlecht - Leuven

Belçika Pro League

Bilyoner TV



20:30

AEK - Aris

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:30

Giannina - Asteras Tripolis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



21:00

Belenenses - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



21:00

Toluca - Leon

Meksika Premier Ligi - Clausura

Bilyoner TV



21:30

Steaua Bükreş - Arges

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:00

Always Ready - Royal Pari

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Valerenga - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



22:00

Ceara - Fluminense

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Sonderjyske - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



22:00

G.A. Eagles - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:00

Gremio - Palmeiras

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Lommel - RWDM

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



22:30

Houston Dynamo - Colorado Rapids

MLS

Bilyoner TV



22:30

Real Zaragoza - Mirandes

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:45

Roma - Milan

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



22:45

Clermont - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2Bilyoner TV



23:00

Orlando City - Nashville

MLS

Bilyoner TV



23:00

Real Sociedad - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, CBC Sport, Smart Spor HD, Bilyoner TV



23:00

KAA Gent - St.Gilloise

Belçika Pro League

Bilyoner TV



23:30

Famalicao - Vizela

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



23:30

Melgar - U. Deportes

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV