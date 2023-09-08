31 futbolcu ile yollarını ayıran Samsunspor, 14 yeni transfer yaptı

SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yaz transfer döneminde 31 oyuncu ile yollarını ayırırken, 14 yeni futbolcuyu ise kadrosuna kattı.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor bu sezon 10'u yabancı, 1'i mavi kart sahibi, 3'ü de yerli olmak üzere toplam 14 oyuncuyu transfer etti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca kadrosunda bulunan 31 futbolcu ile de yollarını ayırdı. Samsunspor'da kadro dışı bırakılan 3 futbolcudan ise kendilerine takım bulmaları istendi.

Yaz transfer sezonunda 14 futbolcu transfer edildi.

Kırmızı-beyazlılar bu transfer döneminde Rosenborg'dan orta saha Carlo Olse, Espanyol'dan forvet Landry Dimata, Union Berlin'den defans Rick Van Drongelen, Orlando'dan forvet Ercan Kara, Rennes'ten orta saha Flavien Tait, Galatasaray'dan kanat Emre Kılınç, Porto'da defans Nanu Gomes, RFC Seraing'den forvet Marius Mouandilmadji, Köln'den kanat Kingsley Schindler, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk, Lech Poznan'dan defans Lubomir Satka, Swansea'dan orta saha Oliver Ntcham, Galatasaray'dan orta saha Taylan Antalyalı (kiralık) ve Middlesbrough'tan defans Marc Bola'yı transfer etti.

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Kadrodaki 31 oyuncu ile yollar ayrıldı

Samsunspor'da sezon başında kadroda bulunan 31 futbolcu ile ise yollar ayrıldı. Öncelikle sözleşmesi sona eren Tomane Mendes ise yollar ayrılırken, sonrasında da kiralık olarak kadroda bulunan Emre Demir ve Ali Kaan Güneren için yeni teklif yapılmadı. Kırmızı-beyazlılarda gelişen süreç içerisinde ayrıca Cihan Kahraman, Yusuf Emre Gültekin, Polat Yaldır (k), Moussa Guel (k), Elano Yegen (k), Ali Kılıç (k), Aykut Özer, Semih Altıkulaç, Şener Kaya (k), Sarp Ekinci (k), Yusuf Ensar Poyrazlı (k), Ali Taha Demir (k), Douglas Tanque, Celil Yüksel (k), Barış Alıcı (k), Ali Ülgen (k), Nurullah Aslan, Sheldon Bateau, Yusuf Abdioğlu, Melih Okutan, Mücahit Albayrak, Furkan Fehmi Güneş, Elhadj Bah (k), Berk Taşkın (k), Ensar Arslan, Guy Yameogo, Emir Hakan Patan ve Atakan Mert Özdemir ile yollar ayrıldı.

Yeni sezon kadro planlamasında kadroda düşünülmeyen Kadeem Harris, Ahmet Sağat ve Melih Altıkulaç'tan kendilerine takım bulmaları istenirken, mevcut kadroda yaşanabilecek ayrılıklar sonrası 2 yabancı futbolcunun daha transfer edilebileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)