31 Mart 2021 Çarşamba Kanal D Yayın Akışı|Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de

KANAL D 31 Mart 2021 Çarşamba akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Gelinim Mutfakta" programı ekranlara gelecek. Akşam ise "Sadakatsiz" adlı dizi yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...

KANAL D 31 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Derin'in duyduklarının ardından çılgına döner ve tüm cesaretini toplayarak Volkan' boşanmak istediğini söyler. Peki Volkan'ın tepkisi ne olacaktır.Hem Asya tarafından hem de Derin'den cephesinden kovulan Volkan'ın hazin sorusu izleyici tarafından merak konusu oldu.

Öte yandan Volkan'dan haber alamayan Asya, bir aksilik olduğunu düşünerek evlerini ziyarete gider. Asya karşılaştığı manzara karşısında şoke olur. Ortalığın darmadağın olduğu evde neler oldu? Volkan, Derin'e zarar mı verdi?