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31 Mart 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı |Doğduğun Ev Kaderindir TV8'de

TV8 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Doya Doya Moda All Star " yer alırken akşam ise "Doğduğun Ev Kaderindir " yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İşte 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...

31 Mart 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı |Doğduğun Ev Kaderindir TV8'de

TV8 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda All Star" yayınlanacak. Akşam ise fenomen dizi "Doğduğun Ev Kaderindir" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 31 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı...

31 Mart 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı |Doğduğun Ev Kaderindir TV8'de

TV8 31 MART 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17.15 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

31 Mart 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı |Doğduğun Ev Kaderindir TV8'de

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep, sonunda verdiği kararın doğru olduğuna inanır. Çift arasında romantik dakikalar yaşanırken, bir anda patlayan silah sesleri ev halkını korkutur.

Herkes evdeyken bir anda Zeynep'lerin yeni evi silahlı saldırıya uğrar. Hepsi canının derdine düşmüşken olayın altına yatan o isim yine Mehdi'dir. Husumetli olduğu karanlık adamlara kafa tutan Mehdi'nin bu davranışı sevdiği Zeynep'ten intikam alınması yoluna götürür.

Öte yandan Ali Rıza ve Sultan hanım cephesinde şok gelişme herkesin yüzünü güldürür. Ali Rıza dayının, Sultan hanıma olan deli divane aşkını daha fazla susturamaz ve ona evlilik teklifi eder. 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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