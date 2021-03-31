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  3. 31 Mart Hava Durumu 2021 | Yurtta sağanak yağışlar gün boyu etkisini sürdürüyor!

31 Mart Hava Durumu 2021 | Yurtta sağanak yağışlar gün boyu etkisini sürdürüyor!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışlar gün boyu devam ederken diğer bölgelerde ise havanın parçalı veya çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek.

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31 Mart 2021 Çarşamba 08:53
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