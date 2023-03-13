31 Mart'a kadar süreniz var! 5.500 TL ek ödeme alabilirsiniz: Tek bir söz vermeniz gerekecek!

Emekliler için bankalar tarafından verilen promosyon ödemeleri her yıl yenileniyor. Bu ödemeler emeklilerin belirli bir süre boyunca maaşlarını o bankaya taşıması karşılığında yapılıyor. Bu yıl yapılan açıklamada ise emeklilerin gözleri bankalarda olacak. 0 bankadan 4.500 TL'den 7.500 TL'ye kadar ....

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31 Mart'a kadar süreniz var! 5.500 TL ek ödeme alabilirsiniz: Tek bir söz vermeniz gerekecek!

Emekliler için bankalar tarafından verilen promosyon ödemeleri her yıl yenileniyor. Bu ödemeler emeklilerin belirli bir süre boyunca maaşlarını o bankaya taşıması karşılığında yapılıyor. Bu yıl yapılan açıklamada ise emeklilerin gözleri bankalarda olacak. 0 bankadan 4.500 TL'den 7.500 TL'ye kadar değişen karşılıksız promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.

Promosyon ödemeleri için son başvuru tarihi 31 Mart olarak belirlendi. Ancak bu kampanyanın sona ermesine sadece günler kala, bazı bankalar promosyon ödemelerinde güncellemeler yaparak daha yüksek tutarlarda ödeme yapacaklarını açıkladılar.

garanti

Bankalar, emekli vatandaşların ve olacak emeklilerin ilgisini çekmek için promosyonlarında değişiklikler yapıyor. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. En son olarak Garanti BBVA'nın yeni promosyon miktarları dikkatleri üzerine çekti. Garanti BBVA, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan müşterileri için yeni ödeme seçenekleri sunuyor. Başvurular şubelerde, internet bankacılığı ve telefon bankacılığı aracılığıyla yapılabilir.

Garanti BBVA, emeklilere özel olarak sunulan promosyon ödemelerini şöyle açıklıyor: 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlar için 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL - 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlar için 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL -10 bin TL arasında emekli maaşı alanlar için 6 bin 750 TL ve 10 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 7 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır. Diğer bankalara kıyasla daha yüksek olan bu ödemeler, emeklilerin ilgisini çekiyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyacak olan müşteriler, 3 yıl boyunca maaşlarını bankadan almaya devam etmeleri karşılığında bu promosyonlardan faydalanabilirler. Başvuruların son tarihi ise 31 Mart'tır. Garanti BBVA'nın bu ödemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu ödemeler, diğer bankaları da benzer bir adım atmaya teşvik edecek mi?

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