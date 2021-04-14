31 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 31 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

31 MAYIS 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Mayıs 2021 Pazartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:05

Western United - Macarthur Bulls

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

17:00

Morecambe - Newport

İngiltere EFL League 2 Play-Off

Bein Sports 1, Bilyoner TV



19:00

Hollanda - Fransa

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final

UEFA.tv



19:00

İspanya - Hırvatistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final

UEFA.tv



19:30

Vasteraas - Brage

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:00

Türkiye - Gine

Hazırlık Maçı

TRT Spor



20:00

KFUM Oslo - Ull Kisa

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



20:00

Qviding - Utsiktens

İsveç Division 1

Bilyoner TV



22:00

Danimarka - Almanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final

UEFA.tv



22:00

Portekiz - İtalya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final

UEFA.tv



22:30

Antofagasta - Huachipato

Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

