31 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
31 Mayıs 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Mayıs 2021 Pazartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 31 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
31 MAYIS 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
31 Mayıs 2021 Pazartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
12:05
Western United - Macarthur Bulls
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
17:00
Morecambe - Newport
İngiltere EFL League 2 Play-Off
Bein Sports 1, Bilyoner TV
19:00
Hollanda - Fransa
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final
UEFA.tv
19:00
İspanya - Hırvatistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final
UEFA.tv
19:30
Vasteraas - Brage
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Türkiye - Gine
Hazırlık Maçı
TRT Spor
20:00
KFUM Oslo - Ull Kisa
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
20:00
Qviding - Utsiktens
İsveç Division 1
Bilyoner TV
22:00
Danimarka - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final
UEFA.tv
22:00
Portekiz - İtalya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final
UEFA.tv
22:30
Antofagasta - Huachipato
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV