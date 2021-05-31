Eski Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Teşkilat dizisiyle ilgili bomba iddia: Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılacağı konuşuluyor!Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı!Sakarya'da milli sporcuya cinsel taciz: Karate yapacak cesaretim kalmadı!Son dakika: Antalyaspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldıKefaret 28. bölüm full, tek parça izle | Kefaret son bölüm izleTeşkilat 13. bölüm full, tek parça izle |Teşkilat son bölüm izleMenajerimi Ara 39. bölüm full, tek parça izle | Menajerimi Ara son bölüm izleTürkiye - Gine hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi?UEFA Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman, nerede oynanacak, ne zaman başlıyor 2021 ?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 31 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı | Aşkım Bahardı FOX TV'de

31 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı | Aşkım Bahardı FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlayan FOX'ta hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programı yayınlanıyor. Akşam ise romantik, komedi türündeki Aşkım Bahardı dizisi FOX TV ekranlarında oluyor. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı...

31 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı | Aşkım Bahardı FOX TV'de

31 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı merakla araştırılıyor. FOX TV güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlarken 14.00'te sevilen yarışma Temizlik Benim İşim izleyiciyle buluşuyor. Hemen ardından  Zuhal Topal'la Sofrada programı yer alırken akşam ise romantik, komedi türündeki Türk filmi Aşkım Bahardı FOX TV'de izleyiciyle buluşuyor...

24 MAYIS 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Refika ile Öze Dönüş

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Aşkım Bahardı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT