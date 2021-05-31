31 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı | Aşkım Bahardı FOX TV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlayan FOX'ta hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programı yayınlanıyor. Akşam ise romantik, komedi türündeki Aşkım Bahardı dizisi FOX TV ekranlarında oluyor. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı...

A+ A-

31 Mayıs 2021 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı merakla araştırılıyor. FOX TV güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlarken 14.00'te sevilen yarışma Temizlik Benim İşim izleyiciyle buluşuyor. Hemen ardından Zuhal Topal'la Sofrada programı yer alırken akşam ise romantik, komedi türündeki Türk filmi Aşkım Bahardı FOX TV'de izleyiciyle buluşuyor... 24 MAYIS 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün 13.00 Refika ile Öze Dönüş 14.00 Temizlik Benim İşim 16.00 Zuhal Topal'la Sofrada 19.00 Fox Ana Haber 20.00 Aşkım Bahardı Fox Tvfox tv yayın akışı