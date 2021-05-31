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  3. 31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D akşam ise sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in sezon finali tekrar ekranlarda olacak. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı merakla araştırılıyor. Saat 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programıyla güne başlayan Kanal D 13.15'te sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta ile devam ediyor. Akşam ise Şarkılar Bizi Söyler'in geçen hafta yayınlanan sezon finali bölümü izleyiciyle tekrar buluşuyor...

31 MAYIS 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Aşk-ı Memnu

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

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