31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D akşam ise sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in sezon finali tekrar ekranlarda olacak. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

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31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı merakla araştırılıyor. Saat 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programıyla güne başlayan Kanal D 13.15'te sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta ile devam ediyor. Akşam ise Şarkılar Bizi Söyler'in geçen hafta yayınlanan sezon finali bölümü izleyiciyle tekrar buluşuyor... 31 MAYIS 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 07.00 Sihirli Annem 09.00 Neler Oluyor Hayatta? 11.00 Yaprak Dökümü 13.15 Gelinim Mutfakta 16.00 Aşk-ı Memnu 18.45 Kanal D Ana Haber 20.00 Şarkılar Bizi Söyler Kanal Dkanal d yayın akışı