31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı |Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D akşam ise sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in sezon finali tekrar ekranlarda olacak. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...
31 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı merakla araştırılıyor. Saat 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? programıyla güne başlayan Kanal D 13.15'te sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta ile devam ediyor. Akşam ise Şarkılar Bizi Söyler'in geçen hafta yayınlanan sezon finali bölümü izleyiciyle tekrar buluşuyor...
31 MAYIS 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Aşk-ı Memnu
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler