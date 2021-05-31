31 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı | Kağıt Ev Star'da

31 Mayıs 2021 Pazartesi Star TV Yayın Akışı nedir? Güne Mesut Yar ile Bugün ile başlayan Star TV'de hemen ardından sevilen diziler Yüksek Sosyete ve Kaçak Gelinler yayınlanacak. 13.15'te Gerçeğin Peşinde programı ekrana gelirken akşam ise iddialı diziler arasında yerini alan Kağıt Ev Star TV'de izleyiciyle buluşacak...

31 MAYIS 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

06.30 Güzel Köylü

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.45 Yüksek Sosyete

11.15 Kaçak Gelinler

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.15 Güzel Köylü

18.30 Star Haber

20.00 Kağıt Ev