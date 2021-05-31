Eski Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Teşkilat dizisiyle ilgili bomba iddia: Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılacağı konuşuluyor!Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı!Sakarya'da milli sporcuya cinsel taciz: Karate yapacak cesaretim kalmadı!Son dakika: Antalyaspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldıKefaret 28. bölüm full, tek parça izle | Kefaret son bölüm izleTeşkilat 13. bölüm full, tek parça izle |Teşkilat son bölüm izleMenajerimi Ara 39. bölüm full, tek parça izle | Menajerimi Ara son bölüm izleTürkiye - Gine hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifreli mi, şifresiz mi?UEFA Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman, nerede oynanacak, ne zaman başlıyor 2021 ?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'de

31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'de

31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT1'de Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile güne başlanırken hemen ardından Türkan Hanım'ın Konağı ekranlarda oluyor. Akşam ise merakla beklenen dizi Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'de...

31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'de

Ekranların sevilen kanallarından olan TRT1'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile başlayan TRT1'de saat 14.00'da  Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar programı ekranlarda yer alıyor. Akşam ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı...

31 MAYIS 2021 TRT1 YAYIN AKIŞI

05.50 Vuslat

09.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.15 Türkan Hanım'ın Konağı

12.00 Kalk Gidelim

14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17.00 Anneler

19.00 Ana Haber

20.00 Uyanış Büyük Selçuklu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT