31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'de

Ekranların sevilen kanallarından olan TRT1'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile başlayan TRT1'de saat 14.00'da Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar programı ekranlarda yer alıyor. Akşam ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı...

31 MAYIS 2021 TRT1 YAYIN AKIŞI

05.50 Vuslat

09.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10.15 Türkan Hanım'ın Konağı

12.00 Kalk Gidelim

14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17.00 Anneler

19.00 Ana Haber

20.00 Uyanış Büyük Selçuklu