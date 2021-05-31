31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'de
31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 yayın akışı merakla araştırılıyor. TRT1'de Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programı ile güne başlanırken hemen ardından Türkan Hanım'ın Konağı ekranlarda oluyor. Akşam ise merakla beklenen dizi Uyanış Büyük Selçuklu TRT1'de...
Ekranların sevilen kanallarından olan TRT1'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile başlayan TRT1'de saat 14.00'da Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar programı ekranlarda yer alıyor. Akşam ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte 31 Mayıs 2021 Pazartesi TRT1 Yayın Akışı...
31 MAYIS 2021 TRT1 YAYIN AKIŞI
05.50 Vuslat
09.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10.15 Türkan Hanım'ın Konağı
12.00 Kalk Gidelim
14.00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17.00 Anneler
19.00 Ana Haber
20.00 Uyanış Büyük Selçuklu