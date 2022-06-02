31 Mayıs Salı günü ilk olarak İstanbul'un Bebek ilçesinde yaşanan olay sosyal medyada çok ses getirdi. Olayın etkileri geçmeden Galata Kulesi'nden gelen görüntüler ile gündem epeyce yoğunlaşmışken bir sonraki görüntü de Antalya'dan geldi. Vatandaşlar olayların detaylarını öğrenmek için "31 Mayıs 2022 yaşanan olaylar nelerdir? Türkiye'de neler oldu?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte yaşanan olaylar...

BEBEK SAHİL'DE NE OLDU?

İstanbul Bebek Sahili'nde bir çiftin gündüz vakti etraftakileri görmezden gelerek ilişkiye girmesi büyük ses getirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Sosyal medyada yabancı uyruklu olduğu iddia edilmesinin kişilerden kadının yabancı erkeğin ise Türk olduğu bilgisi verildi. Gözaltına alınan ikilinin suç dosyalarının kabarık olduğu öğrenildi.

Bu görüntülerin ardından ikinci bir görüntü de yine sahilde çırılçıplak bir şekilde uzanan kişiden geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı ve 6 ayrı suçtan kaydı bulunana kişinin elinde sigara ile kimseye aldırış etmeden uzandığı görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü. Şüpheli görüntülerin ardından gözaltına alındı.

GALATA KULESİ'NDE NE OLDU?

İstanbul Galata Kulesi önünde simsiyah giyimli ve elinde siyah uzun bir asa olduğu görülen kişi Galata Kulesi'nin önüne gelerek üzerine tiner döktü ve kendisini yaktı. Kişinin kendini yaktığı sırada çevredekiler yanan kişiyi saniye saniye kayıt altına aldı. Çevredekilerin yangın söndürme tüpü ile müdahale edildi.

Kendisini yakan kişinin 28 yaşında Abdullah Cihat Turan P. olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

ANTALYA MANAVGAT'TA NE OLDU?

Gündemdeki görüntüler henüz unutulmamışken bir görüntü de Antalya Manavgat'tan geldi. Manavgat ilçesinde bir kadının cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürürken görüntüleri kaydedildi. Yetkililer kadının yüzde 70 engelli olduğu bilgisini paylaştı.