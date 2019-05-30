31 Mayıs reyting sonuçları 2019 Cuma | Hangi dizi birinci oldu?

Cuma akşamı en çok hangi dizi izlendi? 31 Mayıs Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? İstanbullu gelin mi? Arka sokaklar mı? Hercai mi? sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilenler

31 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI? | HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU İSTANBULLU GELİN Mİ, HERCAİ Mİ?

AB Reyting Sonuçları: Fatih Portakal ile Fox ana haber 1 .sırada,Hercai 2.sırada, İstanbullu Gelin 3.sırada yer aldı.

TOTAL Reyting Sonuçları: Hercai 1.sırada,Fatih Portakal ile Fox ana haber 2.sırada, Sahur vakitleri 3.sırada

ABC Reyting Sonuçları: Fatih Portakal ile Fox ana haber 1.sırada,Hercai 2.sırada, Müge anlı ile tatlı sert 3.sırada

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esma’nın ölümü sonrası Boran’lar toparlanacak mı?

Esma, Garip’siz yaşamanın ağırlığı ile iyice kötüler ve onun için de beklenen son gelir. Konak için ve Bursa halkı için Esma Sultan’ı uğurlamak kolay olmayacaktır. Esma için ise bu bir veda değil bir kavuşmadır. Esma’nın ölümü sonrası Boran’ların hayatında bir çok şey değişmiş olsa da Esma’nın korumaya ve birlikte tutmaya çalıştığı aile sapasağlam yerinde durmaktadır

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanıyor.

Esma’nın konağa dönüşüyle Boranlar için artık yeni bir dönem başlamaktadır. Bu yeni sürece alışmak herkes için zor olsa da tüm aile bir arada olabilmek için büyük özveri göstermektedir. Adem’in evliliği ve evlat edinme kararının yankıları aileye nefes aldırır. Umutlar yeniden yeşermekteyken Süreyya için bambaşka bir yolun kapısı aralanmaktadır.

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Keşke böyle olmasaydı..."

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

HERCAİ 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azat’la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan’a unutturmak isteyen Miran, Reyyan’dan ikinci bir şans ister. Miran’a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran’ın, Reyyan’ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan’ı, Miran’ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül’ü kaçırır. Reyyan’ı geri getirmezlerse Gönül’ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat’ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir.

HERCAİ NE DEMEKTİR VE HİKAYESİ NEDİR?

Hiçbir şeyde kararlı olmayan, bir dalda durmayan, bir işi sonuna değin götürmeyen, aşkta bağlılığı bulunmayan (kimse).Çok uzun yıllar önce iki kır çiçeği birbirlerine aşık olurlar. Her bahar diğer çiçekler gibi onlarda açıp güneşe merhaba derler. Fakat bir bahar başlangıcı bu çiçeklerden biri diğerine; "biz diğer çiçekler gibi bu bahar açmayalım, kışın ortasında herkesin soğuktan kaçtığı karlı günlerde açalım ki, bütün doğa bize ait olsun" der ve ikisi de o bahar açmamaya karar verirler. Biri açmak için kışın gelmesini ve karın yağmasını beklerken, diğeri o yaz açar. O gün bugündür, karda açan ve sevgilisini bekleyen çiçeğe "Kardelen" sevgilisini yarı yolda bırakan çiçeğe de "Hercai" denilir. İşte bu yüzden hayırsız sevgiliye "Hercai" diye hitap edilir. Kaynak: Hercai nedir? Hercai dizisi hakkında merak edilenler...

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi?

HERCAİ OYUNCULARI

Başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Elif Başlamışlı'nın paylaştığı dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.

İSTANBULLU GELİN KONUSU NEDİR?

Annesiz ve babasız büyümek zorunda kalan Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Hayattaki tek akrabası teyzesi Senem ile birlikte yaşayan Süreyya’nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olması ile sonsuza kadar değişir.

Bursa’nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boran ailesi içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Kocasının ölümüyle 4 oğluyla kalan Esma Sultan’ın en gözde oğlu Faruk için bambaşka hayalleri vardır. Kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

Tüm bu gelişmelerden habersiz olan Süreyya ile Faruk ise Bursa’daki aile konağına evlilik haberini vermek üzere gelirler. Ancak bu durum konağın çatısı altına giren herkesin tek hakimi olmak isteyen Esma Sultan için büyük bir şoktur. Esma Sultan’a gelin olmak kolay değildir, özellikle de kendi seçmediyse. Faruk’a olan aşkından güç alan Süreyya, kolay pes etmez, kayınvalidesinin zamanla kendisine alışacağına ve kalbini yumuşatacağına inanmak ister. Ancak Esma Hanım’ın onu kabullenmeye hiç mi hiç niyeti yoktur.

Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.