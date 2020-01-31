Günlük burç yorumları 31 Ocak 2020 Nuray Sayarı, 31 Ocak 2020 Cuma değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 OCAK 2020 NURAY SAYARI | 31 OCAK CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 31 Ocak Cuma günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 31 Ocak 2020 Cuma günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 31 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Koç;

Siz fark yaratmayı ve şaşırtmayı seviyorsunuz. Ayrıca bulunduğunuz toplumda size popülerlik ve kariyer sağlayacak hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Aşk hayatınızda ise karşınızdakinin tek suçu, her şeyi sizden beklemesi. Kendisini geliştirmesi için ona şans vermelisiniz. Bugünlerde hesapta olmayan bir paranın gelmesi sizi mutlu edecek.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 31 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Boğa;

İşinizle ilgili kararlarda riske yer vermeyecek kadar kuralcısınız. Herkesin fikirlerini sabırla dinler ve değişik önerileri değerlendirirsiniz ama kendi doğrularınızdan da vazgeçmezsiniz. Ancak son günlerde kendinizi fazla işinize verdiniz. Gerekli sağlık kontrollerinizi ihmal ediyorsunuz. Aşk hayatınızda ise sürpriz gelişmelere hazırlıklı olun.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 31 OCAK 2020 CUMA

Sevgili İkizler;

Aşırı tutuk insanlarla çalıştığınız zaman kendinizi yorgun ve bitkin hissediyor, işinizi yarım bırakıyorsunuz. Sürekli değişen ruh halinizle karşınızdaki kişiyi şaşırtıyorsunuz ama hiç kimsenin canı sizin yanınızda sıkılmaz. Hızlı düşünüyor ve hızlı hareket ediyorsunuz. Son günlerde, öylesine koşturup durdunuz ki, artık mola vermelisiniz.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 31 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Yengeç;

İş yaşantınızdaki duygusal insanların yanlışlarını düzeltmekten sıkılıyor fakat belli etmiyorsunuz. Bu da sizi çok yoruyor. Aşk hayatınızda ise hiç olmayacak zamanlarda, gereksiz savaşlar yaratmanız karşınızdaki kişinin duygularını alt üst ediyor. Kendi doğrularınıza öylesine kaptırıyorsunuz ki, sonuç ne olursa olsun umurunuzda değil

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 31 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Aslan;

İş ortamında kendinizi öne atmaya bayılıyorsunuz. Yakın arkadaşlarınız bu tavrınıza içerliyor. Bir yere giderken aceleci olmadan, sakin davranarak partnerinizin istediği kişi olabilirsiniz. Aşk her şeye değer. Bedeninizi sağlıklı tutmak için, sürekli ayni özeni göstermiyorsunuz. Diyet aç kalmak değildir, doğru beslenmek sağlıkla eşdeğerdir.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 31 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Başak;

Özellikle iş hayatınızda sorumluluklarınızın bilincinde olmanız nedeniyle, çevrenin bir arkadaş olarak tercih ettiği insansınız. Sevgiyle yaklaştığınız arkadaşlarınız da size ayni sevecenlikle yaklaşıyor. Partneriniz bu konuda anlayışlı olmalı. Size çok yakın olmak isteyen birinin davranışları canınızı sıkıyor. Önleminizi önceden almalısınız.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 31 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Terazi;

Her yaptığınız işin benimsenmesini beklemekle hata ediyorsunuz. Ters tepkilere de hazır olmalısınız. Aşka pratik şekilde bakmanız, karşınızdaki kişinin daha kaprisli olmasına sebep olabiliyor. Geçen günler içinde gelişen olumsuz olayları, sürekli kurcalayarak kendinizi harap etmekten vazgeçmelisiniz. Bugünlerde harcamalara dikkat.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 31 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Akrep;

İşinizle ilgili hareketli günlerden geçiyorsunuz ve şartlar sıkça değişiyor. Gerek iş gerekse özel hayatınızda beklenmeyen değişiklikler canınızı sıkıyor. Aşkın getireceği sorunlara ise tahammülünüz yok. Karamsar yapınız her konuda kendisini gösteriyor. Son zamanlarda kendinizi çok yorgun hissetmeniz bu yüzden oluyor.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 31 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Yay;

Çatışmayı tercih ederek, arkadaşınızla olan ilişkinizi korkusuzca riske atıyorsunuz. Sonradan pişman olacaksınız. Sevdiğiniz kişi ile de aranızda sürekli problem çıkıyor. Sizin inadınızı bilmeyenler de hep onu suçluyorlar. Sakinleşip bazı takıntılarınızı geride bırakmalısınız. Gergin ve inatçı haliniz sizi de çok yoruyor.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 31 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Oğlak;

İş hayatı ile ilgili; öylesine farklı bir duygunun tutsağı haline geldiniz ki, kimsenin sizi anlaması mümkün değil. Özel hayatınızda ise yoğunlaştırdığınız hisleriniz yüzünden, sevdiğiniz insana nefes alacak zaman bırakmıyorsunuz. Sakin yapınızın altında öylesine fırtınalar gizli fakat, dış görünüşünüzle hiç belli etmiyorsunuz.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 31 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Kova;

İşinizle ilgili bugün önemli ve güzel haberler sizi bekliyor. Ancak aşk hayatınız parçalı bulutlu. Paylaşımlar ortak değilse aslında yapabilecek bir şey yok. Siz kendi mantığınızla hareket etmelisiniz. Yorgunluğunuzun başlıca sebebi; düşüncelerinizde yaşadığınız gel-git'lerin rutin güncelliğinizi etkilemesidir..

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 31 OCAK 2020 CUMA

Sevgili Balık;

Bugünlerde aşkla başınız çok hoş değil. 'Bu benim hayatım' diyerek kendinizi haklı çıkarmanız da geçerli bir sebep değil. Sinirlendiğiniz zaman, sizi tanıyanları şaşırtıyorsunuz. Saygısızlık, en nefret ettiğiniz şey. Sağlığınızda fazla bir problem yok. Sadece kendinize zaman ayırın ve uyku düzeninizi düzene sokun.

Haftalık burç yorumu 27 Ocak - 2 Şubat 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları

Nuray Sayarı Ocak 2019 burç yorumları | Nuray Sayarı Ocak ayı burç yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2020

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2020

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2020

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2020

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2020

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2020

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2020

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2020

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2020

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2020

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2020

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2020

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.