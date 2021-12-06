31 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
31 Ocak 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 31 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 31 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
31 OCAK 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
31 Ocak 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
16:30
Galatasaray
Antrenman
GS TV
17:00
Zorya - Spartak Subotica
Hazırlık Maçı
Zorya Youtube
22:00
Estoril - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
22:45
Portsmouth - Charlton Athletic
İngiltere EFL League 1
Bein Sports 3, Bilyoner TV
23:00
Ibiza - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
23:15
PSG - Nice
Fransa Kupası
Bein Sports 2, Bilyoner TV