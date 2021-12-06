31 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 31 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

31 OCAK 2022 PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR, VAR, KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Ocak 2022 Pazartesi günü oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:30

Galatasaray

Antrenman

GS TV

17:00

Zorya - Spartak Subotica

Hazırlık Maçı

Zorya Youtube

22:00

Estoril - Paços Ferreira

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

22:45

Portsmouth - Charlton Athletic

İngiltere EFL League 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV

23:00

Ibiza - Real Zaragoza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

23:15

PSG - Nice

Fransa Kupası

Bein Sports 2, Bilyoner TV