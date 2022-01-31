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  3. 31 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

31 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 31 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

31 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 31 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

31 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

08.30 Anadolu Arkeolojisi

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

10:00Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat - Kolaj

12:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

13:00İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00Yabancı Sinema: Elveda (The Farewell)

15:45Muhayyelat

16:15Geri Dönüşen Sanat

16:30Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:30İzler Suretler

17:45Geleneksel Evler

18:00Hayat Sanat

18:30Bizim Resmimiz

19:00Evliya Çelebi

19:30Eşik

20:00İstanbul, Müzik ve Tarih

20:45Yeryüzleri

21:00Düşüncenin Seyir Defteri

22:00Yabancı Sinema: Gizli Ajan (Secret Agent)

23:45Bizim Resmimiz

Bölge Gündem Editör Ekibi
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