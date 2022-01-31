Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 31 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

31 OCAK 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR? Salı gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 31 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var. 31 OCAK PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde 16:00 Söz 18:30 Star Haber 20:00 Vizontele Tuuba 31 OCAK PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 07:15 8'de Sağlık 08.30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı 11.15 Survivor All Star 13.30 Survivor Panorama / Canlı 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20.00 Survivor All Star / Yeni Bölüm 31 OCAK PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13.00Gelinim Mutfakta 16.00 Arka Sokaklar 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 (Final) 31 OCAK PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI 08:00 Çalar Saat 11.00 Ekonomi Arası 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 En Hamarat Benim 16:30 Fulya ile Umudun Olsun 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Yasak Elma 31 OCAK PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 16:20 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kalp Yarası 31 OCAK PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI 08.30 Bir Başka Güzel 08:30 Bu Sabah 10.15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 12.15 Gelin Evi 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 18.10 Senin Hayatın 18.45 SHOW Ana Haber 20.00 Üç Kuruş 31 OCAK PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 09:30Alişan İle Hayata Gülümse 12:15Şefin Özel Konuğu 13:15Beni Böyle Sev 16:30Seksenler 19:00Ana Haber 19:55İddiaların Aksine 20:00Alparslan: Büyük Selçuklu 31 OCAK PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

08.30 Anadolu Arkeolojisi

09:00Bir Resim Bir Hikaye

09:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

10:00Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

11:00Felsefe Söyleşileri

12:00Hayat Sanat - Kolaj

12:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

13:00İhmal Edilebilir Nasihatler

14:00Yabancı Sinema: Elveda (The Farewell)

15:45Muhayyelat

16:15Geri Dönüşen Sanat

16:30Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:30İzler Suretler

17:45Geleneksel Evler

18:00Hayat Sanat

18:30Bizim Resmimiz

19:00Evliya Çelebi

19:30Eşik

20:00İstanbul, Müzik ve Tarih

20:45Yeryüzleri

21:00Düşüncenin Seyir Defteri

22:00Yabancı Sinema: Gizli Ajan (Secret Agent)

23:45Bizim Resmimiz