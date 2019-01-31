31 Ocak hava durumu MGM- Bugün hava nasıl olacak?
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları bugün parçalı bulutlu bir havayla etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 31 Ocak Perşembe günü hava durumu raporlarına göre, birçok ili sağanak yağışa teslim olacak. Peki bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ocak 2019 Perşembe günü için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre; Türkiye genelinde hava sıcakları normal seviyelerde seyrediyor, bununla birlikte birçok ilde sağanak yağış etkisini gösterecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 31 OCAK 2019 PERŞEMBE
31 Ocak 2019 Perşembe hava durumu raporu belli oldu. Rapora göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak, Antalya'nın doğusunun yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
YOĞUN KAR UYARISI
Antalya'nın doğusunun ve Konya'nın güneyinin 1200 m. ve üzeri rakımlı yerlerindeki kar yağışlarının gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm. ve üzeri) olması beklendiğinden, başta Antalya ve Konya'yı birbirine bağlayan kara yollarında olmak üzere buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU 31 OCAK 2019 PERŞEMBE
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
IZMIR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DIYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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