31 Ocak Pazar su kesintisi | İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU

31 Ocak Pazar günü yaşanacak planlı su kesintisi bilgileri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin resmi web sitelerinde çokça bakılıyor. Güncel verilere ve arıza kesinti bilgilerine dayanarak oluşturulan kesinti duyurularına biz de haberimizde yer verdik. İşte 31 Ocak Pazar su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSU

31 OCAK PAZAR İSKİ SU KESİNTİSİ

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır!

31 OCAK PAZAR ASKİ SU KESİNTİSİ

Şu Anda Sistemlerimizde Kayıtlı herhangi bir Kesinti veya Çalışma Bulunmamaktadır.

31 OCAK PAZAR İZSU SU KESİNTİSİ

BERGAMA - FATİH

31.01.2021 saat 04:10 ile 07:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜNDE 3 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

31 OCAK PAZAR İSU SU KESİNTİSİ

Planlanmış bir su kesintisi bulunmamaktadır.