31 Temmuz 2020 Kurban Bayramı ve Cuma hutbesi konusu belli oldu!
31 Temmuz 2020 Kurban Bayramı ve Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı. Bununla birlikte Kurban Bayramı ve Cuma hutbesi konusu da belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 2 ayrı hutbe hazırlandı. Kurban Bayramı hutbesi 81 ildeki camilerde okunacak. İşte detaylar...
CUMA HUTBESİ 31 TEMMUZ TARİHLİ KONUSU NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve camilere gönderilen cuma hutbelerine müslümanlar Başkanlığın resmi internet sayfasına girerek de erişebiliyor. Kurban Bayramı namazında ülke genelindeki 90 bin camide okunacak olan "Kurban Bayramı: Takva Yolculuğu" konulu hutbe ve 31 Temmuz Cuma hutbesi ''Veda Hutbesi: Çağları Aşana Nebevi Vasiyet'' şöyle:
KURBAN BAYRAMI: TAKVA YOLCULUĞU
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum Kevser suresinde Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Şüphesiz biz sana bitip
tükenmez nimetler verdik. O halde, Rabbin
için namaz kıl, kurban kes! Doğrusu sana kin
tutan, soyu kesik olanın ta kendisidir.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:
“Bugün ilk işimiz, bayram namazı kılmak,
sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle
yaparsa sünnetimize uymuş olur.”2
Aziz Müminler!
Bugün imanımızı pekiştiren, yüreklerimizi
buluşturan, şükrümüzü artıran Kurban Bayramı.
Bugün kurban ibadetinin eda edildiği, dua ve
gayretin takva ve teslimiyetle güçlendiği gün.
Bizleri bu müstesna güne kavuşturan Cenâb-ı
Hakk’a sonsuz hamd ü senalar olsun. Bayramları
barış ve sevinç günleri ilan eden Sevgili
Peygamberimize salat ve selam olsun.
Kıymetli Müslümanlar!
Bütün ibadetlerimizin olduğu gibi,
kurbanlarımızın da en önemli gayesi Rabbimize
kulluğumuzu, tazim ve muhabbetimizi sunmaktır.
Takva şuuruna ulaşarak Rabbimizin razı olduğu
kullar zümresine ilhak olmaktır. İnşallah bu
bilinçle kurbanlarımızı keseceğiz. Hz. İbrahim’in
sözüne sadık oluşunu, Hz. İsmail’in Rabbine teslim
oluşunu kendimize örnek edineceğiz.
Değerli Müminler!
Bu bayram, temizlik konusunda her
zamankinden daha fazla duyarlı olmaya ihtiyacımız
var. Peygamberimizin “Temizlik imanın yarısıdır.”3
hadis-i şerifini hatırlamaya, mümine yakışır bir
hassasiyetle hareket etmeye ihtiyacımız var. Korona
salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde, tedbirlere
uymaya, samimiyetle ibadet ederken kendimizi ve
çevremizi korumaya mecburuz.
Kardeşlerim!
Kurbanlarımız bize emanettir. Onları
incitmeyelim. Şefkatli ve özenli davranalım.
Bayramlar sevinç günleridir. Komşularımızı,
akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi
bu sevince ortak edelim. Mübarek günlerde
dargınlıklara ve küskünlüklere son verelim. Bayramın
huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların
yayılmasına sebep olarak bu kıymetli günleri hüzne
çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kuralına
riayet edelim. Bayram günlerinde ve salgın süresince
tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve musafahaya ara
verelim. Ayrıca Arefe günü sabah namazıyla
başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi
namazıyla birlikte tamamlayacağımız teşrik
tekbirlerini unutmayalım.
Kıymetli Müminler!
Hutbemi bitirirken sizleri bayram süresince
kurban kesiminde, ziyaretleşmede, bilhassa trafikte
anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum. Yüce
Rabbimiz, bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza
buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan
halâs eylesin. Nice bereketli bayramlarda
buluştursun. Allah’ın selamı, rahmeti, ikram ve
inayeti üzerimize olsun! Bayramımız mübarek olsun!
VEDA HUTBESİ: ÇAĞLARI AŞAN NEBEVİ VASİYET
Muhterem Müslümanlar!
Her türlü hamd ve övgüye, tesbih ve tazime
layık olan Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun.
Bir Kurban Bayramı’na ve Cuma sevincine daha
erişmeyi bizlere lütfetti. Maddi ve manevi bütün
varlığımızla O’nun rızasına talip olduğumuzu
idrak ederek bayram namazlarımızı kıldık,
kurbanlarımızı eda ettik. Yeryüzündeki bütün
müminlerle birlikte bayramın bereketini yaşıyoruz.
Aziz Müminler!
Her yıl bayram sevincimize hacılarımızın
dilinden dökülen “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk”
nidaları eşlik ederdi. Ama bu yıl Beytullah’a,
Arafat’a, Müzdelife’ye, Mina’ya varamadık. Hacı
adaylarımız mahzun, yüreklerimiz buruk.
Rabbimizden en yakın zamanda sağlık, afiyet ve
emniyet içinde mübarek beldelere yeniden
kavuşmayı, Kâbe’de tavaf edip, Mescid-i
Nebevi’de huzura ermeyi diliyoruz.
Kıymetli Müslümanlar!
Geliniz! Kutsal topraklara olan hasretimizi
bir nebze de olsa dindirmek için bugün
Peygamberimizin Veda Haccı’nı hatırlayalım.
Onun Veda Haccı esnasında okuduğu hutbelerde
insanlığa miras bıraktığı çağlar üstü mesajlardan
birkaçına burada kulak verelim. Hep birlikte o anı
yaşarcasına tefekkür edelim, inşirah bulalım.
Değerli Müminler!
Rahmet Peygamberi (s.a.s), Arafat’ta büyük bir
kalabalığa seslenirken, Allah’a hamd ve sena ettikten
sonra şöyle buyurmuştu:
“Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da
birdir. Hepiniz Âdem’densiniz, Âdem de topraktandır.
Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a,
beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü
yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir.
Biliniz ki bu (Zilhicce) ayınızda, bu (Mekke)
şehrinizde bu (Arefe) gününüz nasıl mukaddes ise
kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde
mukaddestir, dokunulmazdır.”
O gün Peygamberimiz, faizin her türlüsünü ve
kan davalarını ayaklarının altına aldığını ilan etmiştir.
“Dikkat edin! Sizin kadınlar üzerinde hakkınız
olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır.”
buyurarak, asırlar önce kadının hakları, saygınlığı ve
dokunulmazlığı konusunda Müslümanları uyarmıştır.
Veda Hutbesini dinlemeye devam edelim:
“Ey insanlar! Sözlerimi iyi dinleyin ve öğrenin.
Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Bir Müslüman’ın
malı, rızası olmadıkça diğer bir Müslüman’a helâl
olmaz. Sakın zulmetmeyin… Ödünç alınan şeyler
sahibine geri verilmelidir. Borçlar ödenmelidir. Kimin
yanında bir emanet varsa onu sahibine iade etsin.””1
“Ey müminler! Size iki şey bırakıyorum. Onlara
sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla
şaşırmazsınız: Bunlar, Allah’ın Kitabı ve
Peygamberinin sünnetidir.”2
Aziz Müslümanlar!
Bu şerefli sözler, Son Peygamber’in insanlığa
vasiyeti, ümmetine emaneti, güvenli bir geleceğin
teminatıdır. Onun sevgisiyle dolu hayatlarımıza
rehberdir. Hutbemi bir ayet-i kerimeyle bitiriyorum:
“Resûlüm! De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana
uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı
bağışlasın. Çünkü Allah bağışlayan ve merhamet
edendir.”3