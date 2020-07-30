31 Temmuz 2020 Kurban Bayramı ve Cuma hutbesi konusu belli oldu!

CUMA HUTBESİ 31 TEMMUZ TARİHLİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve camilere gönderilen cuma hutbelerine müslümanlar Başkanlığın resmi internet sayfasına girerek de erişebiliyor. Kurban Bayramı namazında ülke genelindeki 90 bin camide okunacak olan "Kurban Bayramı: Takva Yolculuğu" konulu hutbe ve 31 Temmuz Cuma hutbesi ''Veda Hutbesi: Çağları Aşana Nebevi Vasiyet'' şöyle:

KURBAN BAYRAMI: TAKVA YOLCULUĞU

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum Kevser suresinde Yüce Rabbimiz

şöyle buyuruyor: “Şüphesiz biz sana bitip

tükenmez nimetler verdik. O halde, Rabbin

için namaz kıl, kurban kes! Doğrusu sana kin

tutan, soyu kesik olanın ta kendisidir.”1

Okuduğum hadis-i şerifte ise

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Bugün ilk işimiz, bayram namazı kılmak,

sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle

yaparsa sünnetimize uymuş olur.”2

Aziz Müminler!

Bugün imanımızı pekiştiren, yüreklerimizi

buluşturan, şükrümüzü artıran Kurban Bayramı.

Bugün kurban ibadetinin eda edildiği, dua ve

gayretin takva ve teslimiyetle güçlendiği gün.

Bizleri bu müstesna güne kavuşturan Cenâb-ı

Hakk’a sonsuz hamd ü senalar olsun. Bayramları

barış ve sevinç günleri ilan eden Sevgili

Peygamberimize salat ve selam olsun.

Kıymetli Müslümanlar!

Bütün ibadetlerimizin olduğu gibi,

kurbanlarımızın da en önemli gayesi Rabbimize

kulluğumuzu, tazim ve muhabbetimizi sunmaktır.

Takva şuuruna ulaşarak Rabbimizin razı olduğu

kullar zümresine ilhak olmaktır. İnşallah bu

bilinçle kurbanlarımızı keseceğiz. Hz. İbrahim’in

sözüne sadık oluşunu, Hz. İsmail’in Rabbine teslim

oluşunu kendimize örnek edineceğiz.

Değerli Müminler!

Bu bayram, temizlik konusunda her

zamankinden daha fazla duyarlı olmaya ihtiyacımız

var. Peygamberimizin “Temizlik imanın yarısıdır.”3

hadis-i şerifini hatırlamaya, mümine yakışır bir

hassasiyetle hareket etmeye ihtiyacımız var. Korona

salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde, tedbirlere

uymaya, samimiyetle ibadet ederken kendimizi ve

çevremizi korumaya mecburuz.

Kardeşlerim!

Kurbanlarımız bize emanettir. Onları

incitmeyelim. Şefkatli ve özenli davranalım.

Bayramlar sevinç günleridir. Komşularımızı,

akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi

bu sevince ortak edelim. Mübarek günlerde

dargınlıklara ve küskünlüklere son verelim. Bayramın

huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların

yayılmasına sebep olarak bu kıymetli günleri hüzne

çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kuralına

riayet edelim. Bayram günlerinde ve salgın süresince

tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve musafahaya ara

verelim. Ayrıca Arefe günü sabah namazıyla

başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi

namazıyla birlikte tamamlayacağımız teşrik

tekbirlerini unutmayalım.

Kıymetli Müminler!

Hutbemi bitirirken sizleri bayram süresince

kurban kesiminde, ziyaretleşmede, bilhassa trafikte

anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum. Yüce

Rabbimiz, bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza

buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan

halâs eylesin. Nice bereketli bayramlarda

buluştursun. Allah’ın selamı, rahmeti, ikram ve

inayeti üzerimize olsun! Bayramımız mübarek olsun!

VEDA HUTBESİ: ÇAĞLARI AŞAN NEBEVİ VASİYET

Muhterem Müslümanlar!

Her türlü hamd ve övgüye, tesbih ve tazime

layık olan Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun.

Bir Kurban Bayramı’na ve Cuma sevincine daha

erişmeyi bizlere lütfetti. Maddi ve manevi bütün

varlığımızla O’nun rızasına talip olduğumuzu

idrak ederek bayram namazlarımızı kıldık,

kurbanlarımızı eda ettik. Yeryüzündeki bütün

müminlerle birlikte bayramın bereketini yaşıyoruz.

Aziz Müminler!

Her yıl bayram sevincimize hacılarımızın

dilinden dökülen “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk”

nidaları eşlik ederdi. Ama bu yıl Beytullah’a,

Arafat’a, Müzdelife’ye, Mina’ya varamadık. Hacı

adaylarımız mahzun, yüreklerimiz buruk.

Rabbimizden en yakın zamanda sağlık, afiyet ve

emniyet içinde mübarek beldelere yeniden

kavuşmayı, Kâbe’de tavaf edip, Mescid-i

Nebevi’de huzura ermeyi diliyoruz.

Kıymetli Müslümanlar!

Geliniz! Kutsal topraklara olan hasretimizi

bir nebze de olsa dindirmek için bugün

Peygamberimizin Veda Haccı’nı hatırlayalım.

Onun Veda Haccı esnasında okuduğu hutbelerde

insanlığa miras bıraktığı çağlar üstü mesajlardan

birkaçına burada kulak verelim. Hep birlikte o anı

yaşarcasına tefekkür edelim, inşirah bulalım.

Değerli Müminler!

Rahmet Peygamberi (s.a.s), Arafat’ta büyük bir

kalabalığa seslenirken, Allah’a hamd ve sena ettikten

sonra şöyle buyurmuştu:

“Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da

birdir. Hepiniz Âdem’densiniz, Âdem de topraktandır.

Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a,

beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü

yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir.

Biliniz ki bu (Zilhicce) ayınızda, bu (Mekke)

şehrinizde bu (Arefe) gününüz nasıl mukaddes ise

kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde

mukaddestir, dokunulmazdır.”

O gün Peygamberimiz, faizin her türlüsünü ve

kan davalarını ayaklarının altına aldığını ilan etmiştir.

“Dikkat edin! Sizin kadınlar üzerinde hakkınız

olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır.”

buyurarak, asırlar önce kadının hakları, saygınlığı ve

dokunulmazlığı konusunda Müslümanları uyarmıştır.

Veda Hutbesini dinlemeye devam edelim:

“Ey insanlar! Sözlerimi iyi dinleyin ve öğrenin.

Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Bir Müslüman’ın

malı, rızası olmadıkça diğer bir Müslüman’a helâl

olmaz. Sakın zulmetmeyin… Ödünç alınan şeyler

sahibine geri verilmelidir. Borçlar ödenmelidir. Kimin

yanında bir emanet varsa onu sahibine iade etsin.””1

“Ey müminler! Size iki şey bırakıyorum. Onlara

sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla

şaşırmazsınız: Bunlar, Allah’ın Kitabı ve

Peygamberinin sünnetidir.”2

Aziz Müslümanlar!

Bu şerefli sözler, Son Peygamber’in insanlığa

vasiyeti, ümmetine emaneti, güvenli bir geleceğin

teminatıdır. Onun sevgisiyle dolu hayatlarımıza

rehberdir. Hutbemi bir ayet-i kerimeyle bitiriyorum:

“Resûlüm! De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana

uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı

bağışlasın. Çünkü Allah bağışlayan ve merhamet

edendir.”3