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31 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | En çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Şans Kapıyı Çalınca ile başlayan kanalda akşam ilgiyle izlenen program Kim Milyoner Olmak İster? yayınlanıyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı...

31 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışı | En çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ATV'de

ATV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 31 Temmuz 2021 Cumartesi ATV yayın akışını derledik. Saat 08.00'da Şans Kapıyı Çalınca ile güne başlayan ATV'de 15.20'de Avatar izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise bilgilendiren ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? ATV ekranlarındaki yerini alıyor...

31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Şans Kapıyı Çalınca

10.00 E.T. Yabancı Sinema

12.10 Kalp Yarası

15.20 Avatar

18.40 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

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