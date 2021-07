Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 31 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Temmuz 2021 Cumartesi bugün oynanacak maçların bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

08:00

Croydon - NE Metrostars

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



08:00

Avondale FC - St.Albans

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



08:00

Belconnen United - Canberra Olympic

Avustralya NPL ACT

Bilyoner TV



08:30

Adelaide City - Sturt Lions

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



08:30

Adelaide Raiders - Cumberland Utd

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



08:30

Blue Eagles - Adelaide U21

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



08:30

Campbelltown City - Adelaide Olympic

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



08:30

South Adelaide - Adelaide Comets

Avustralya NPL Güney Avustralya

Bilyoner TV



09:30

Launceston - Glenorchy Knights

Avustralya NPL Tasmania

Bilyoner TV



10:00

Cockburn City - Floreat Athena

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



10:00

Gwelup Croatia - Perth Glory

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



10:00

Inglewood - Bayswater City

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



10:00

Joondalup - Balcatta

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



10:00

Sorrento - Rockingham City

Avustralya NPL Batı Avustralya

Bilyoner TV



10:00

Maitland - Adamstown Rosebud

Avustralya NPL Northern

Bilyoner TV



10:30

Hume City - South Melbourne

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



10:30

Monaro Panthers - West Canberra Wanderers

Avustralya NPL ACT

Bilyoner TV



10:30

Fenerbahçe

Yüksek Divan Kurulu

FB TV



11:00

İspanya - Fildişi Sahili

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Çeyrek Final

TRT Spor, Eurosport 5



11:30

Queensland Lions - Gold Coast

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



11:30

Altona Magic - Eastern Lions

Avustralya NPL Victoria

Bilyoner TV



12:00

Capalaba - Brisbane U21

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



12:00

Moreton Bay Utd - Eastern Suburbs

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



12:00

Peninsula - Magpies Crusaders

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



12:00

Japonya - Yeni Zelanda

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Çeyrek Final

Eurosport 2



12:30

Balestier Khalsa - Young Lions

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



13:00

Tulevik - Tammeka

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



13:00

Brezilya - Mısır

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Çeyrek Final

TRT Spor, Eurosport 5



13:00

Yenisey - Alania Vladikavkaz

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



13:00

Tulevik - Tammeka

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



14:00

Smorgon - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



14:00

Güney Kore - Meksika

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Çeyrek Final

Eurosport 2



14:00

Jeju United - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



14:00

FC Seoul - Ulsan

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



14:30

Hannover 96 - Hansa Rostock

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV



14:30

Ingolstadt - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV



14:30

Jahn Regensburg - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Bilyoner TV



14:30

Esbjerg - Helsingor

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



14:30

F.Amager - AC Horsens

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Haka - HIFK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



15:00

Wehen - 1860 Münih

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube



15:30

Glasgow Rangers - Livingston

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV



16:00

Isloch Minsk - Shakhtyor Soligorsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



16:00

Nimes - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV



16:00

Stal Mielec - Piast Gliwice

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:30

Monchengladbach - Groningen

Hazırlık Maçı

Borussia Mönchengladbach Youtube



17:00

HJK Helsinki - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Nevezis Kedainiai - Hegelmann Litauen

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



17:00

Dundee United - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Ross Country - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Guarani - Vila Nova

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



17:00

Viborg - FC Midtjylland

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV



17:00

Akron Togliatti - Baltika

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Kamaz - SKA Khabarovsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Orenburg - Fakel Voronej

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Torpedo Moskova - Tekstilshtik

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:00

Karvina - Hradec Kralove

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Mlada Boleslav - Jablonec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Sigma Olomouc - Pardubice

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Giresunspor - Ümraniyespor

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



17:00

Hertha Berlin - Gaziantep FK

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



17:15

Charleroi - St.Truiden

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:30

Veles Moskova - Tom Tomsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



17:30

Ufa - Dinamo Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



18:00

Trelleborgs - Helsingborg

İsveç Superettan

Bilyoner TV



18:00

Vasalunds - Eskilstuna United

İsveç Superettan

Bilyoner TV



18:00

Slutsk - Dinamo Minsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



18:00

Krasnodar 2 - Olimp Dolgoprudny

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Neftekhimik - M.Lipetsk

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



18:00

Admira - A.Klagenfurt

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

TSV Hartberg - Altach

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

LASK - Rapid Wien

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Mura - Bravo

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

AZ Alkmaar - Real Sociedad

Hazırlık Maçı

AZ Alkmaar Youtube, Real Sociedad Youtube



18:30

Degerfors - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



18:30

Mainz - Genoa

Hazırlık Maçı

Mainz 05 Youtube



18:30

Termalica - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



19:00

Parnu JK - Kuressaare

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:00

Metz - Montpellier

Hazırlık Maçı

Montpellier Youtube



19:00

Beşiktaş - Kayserispor

Hazırlık Maçı

Beşiktaş Youtube



19:00

Fenerbahçe - Greuther Fürth

Hazırlık Maçı

TRT Spor



19:00

Kasımpaşa - M.Başakşehir

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



19:00

Stuttgart - Barcelona

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



19:00

Cesar Vallejo - Alianza Atl.

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Pohronie - Michalovce

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Kuban - Spartak Moskova 2

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



19:00

Volgograd - Volgar Astrakhan

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



19:00

Paide - Flora Tallin

Estonya Premium Liga

Bilyoner TV



19:00

Real Oviedo - Lugo

Hazırlık Maçı

Real Oviedo Youtube



19:00

FC Zurich - FC Lausanne

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



19:15

Voluntari - Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



19:30

Cercle Brugge - Leuven

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Seraing - Mechelen

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Sporting Gijon - Ponferraina

Hazırlık Maçı

Sporting Gijon Youtube



20:00

Ajaccio - Amiens

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Guingamp - Valenciennes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Nancy - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Niort - Caen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Paris FC - Dunkerque HB

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Quevilly Rouen - Bastia

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Rodez - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Sochaux - Le Havre

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

CSKA Moskova - Lokomotiv Moskova

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



20:00

Slovan Liberec - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:00

Almeira - Cadiz

Hazırlık Maçı

Almeira Youtube



20:00

Jezero - Decic

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube



20:00

Rudar - Iskra

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube



21:00

Radomiak Radom - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



21:00

Istra 1961 - ND Gorica

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



21:00

Slovan Bratislava - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



21:00

Buducnost - Mornar

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube



21:15

U. Deportes - Carlos Mannucci

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:15

NK Celje - Koper

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Longford - Derry City

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:30

Nice - Milan

Hazırlık Maçı

Nice Youtube



21:30

F.Düsseldorf - Werder Bremen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Bilyoner TV



21:30

Young Boys - Grasshoppers

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



21:30

FK Podgorica - OFK Petrovac

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube



21:45

Sligo Rovers - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:45

KAS Eupen - Anderlecht

Belçika Pro League

Bilyoner TV



22:00

Hearts - Celtic

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV



22:00

Cluj - Chindia Targoviste

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



22:00

Santa Cruz - Independiente Petroleros

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:30

Vitoria - Avai

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



23:30

Huancayo - Cajamarca

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV