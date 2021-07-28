31 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
31 Temmuz 2021 Cumartesi bugünün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 31 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 31 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
31 Temmuz 2021 Cumartesi bugün oynanacak maçların bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
08:00
Croydon - NE Metrostars
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
08:00
Avondale FC - St.Albans
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
08:00
Belconnen United - Canberra Olympic
Avustralya NPL ACT
Bilyoner TV
08:30
Adelaide City - Sturt Lions
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
08:30
Adelaide Raiders - Cumberland Utd
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
08:30
Blue Eagles - Adelaide U21
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
08:30
Campbelltown City - Adelaide Olympic
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
08:30
South Adelaide - Adelaide Comets
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV
09:30
Launceston - Glenorchy Knights
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV
10:00
Cockburn City - Floreat Athena
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
10:00
Gwelup Croatia - Perth Glory
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
10:00
Inglewood - Bayswater City
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
10:00
Joondalup - Balcatta
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
10:00
Sorrento - Rockingham City
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV
10:00
Maitland - Adamstown Rosebud
Avustralya NPL Northern
Bilyoner TV
10:30
Hume City - South Melbourne
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
10:30
Monaro Panthers - West Canberra Wanderers
Avustralya NPL ACT
Bilyoner TV
10:30
Fenerbahçe
Yüksek Divan Kurulu
FB TV
11:00
İspanya - Fildişi Sahili
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Çeyrek Final
TRT Spor, Eurosport 5
11:30
Queensland Lions - Gold Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
11:30
Altona Magic - Eastern Lions
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV
12:00
Capalaba - Brisbane U21
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:00
Moreton Bay Utd - Eastern Suburbs
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:00
Peninsula - Magpies Crusaders
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:00
Japonya - Yeni Zelanda
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Çeyrek Final
Eurosport 2
12:30
Balestier Khalsa - Young Lions
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube
13:00
Tulevik - Tammeka
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
13:00
Brezilya - Mısır
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Çeyrek Final
TRT Spor, Eurosport 5
13:00
Yenisey - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
13:00
Tulevik - Tammeka
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
14:00
Smorgon - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
14:00
Güney Kore - Meksika
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Çeyrek Final
Eurosport 2
14:00
Jeju United - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
FC Seoul - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:30
Hannover 96 - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV
14:30
Ingolstadt - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV
14:30
Jahn Regensburg - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
14:30
Esbjerg - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
14:30
F.Amager - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
15:00
Haka - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
15:00
Wehen - 1860 Münih
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube
15:30
Glasgow Rangers - Livingston
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV
16:00
Isloch Minsk - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:00
Nimes - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV
16:00
Stal Mielec - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:30
Monchengladbach - Groningen
Hazırlık Maçı
Borussia Mönchengladbach Youtube
17:00
HJK Helsinki - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00
Nevezis Kedainiai - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:00
Dundee United - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Ross Country - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
17:00
Guarani - Vila Nova
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:00
Viborg - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:00
Akron Togliatti - Baltika
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Kamaz - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Orenburg - Fakel Voronej
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Torpedo Moskova - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:00
Karvina - Hradec Kralove
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Mlada Boleslav - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Sigma Olomouc - Pardubice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
17:00
Giresunspor - Ümraniyespor
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
17:00
Hertha Berlin - Gaziantep FK
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
17:15
Charleroi - St.Truiden
Belçika Pro League
Bilyoner TV
17:30
Veles Moskova - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
17:30
Ufa - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
18:00
Trelleborgs - Helsingborg
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Vasalunds - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV
18:00
Slutsk - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
Krasnodar 2 - Olimp Dolgoprudny
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Neftekhimik - M.Lipetsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
18:00
Admira - A.Klagenfurt
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
TSV Hartberg - Altach
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
LASK - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Mura - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:00
AZ Alkmaar - Real Sociedad
Hazırlık Maçı
AZ Alkmaar Youtube, Real Sociedad Youtube
18:30
Degerfors - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Mainz - Genoa
Hazırlık Maçı
Mainz 05 Youtube
18:30
Termalica - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
19:00
Parnu JK - Kuressaare
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
19:00
Metz - Montpellier
Hazırlık Maçı
Montpellier Youtube
19:00
Beşiktaş - Kayserispor
Hazırlık Maçı
Beşiktaş Youtube
19:00
Fenerbahçe - Greuther Fürth
Hazırlık Maçı
TRT Spor
19:00
Kasımpaşa - M.Başakşehir
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
19:00
Stuttgart - Barcelona
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
19:00
Cesar Vallejo - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:00
Pohronie - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
19:00
Kuban - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
19:00
Volgograd - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV
19:00
Paide - Flora Tallin
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV
19:00
Real Oviedo - Lugo
Hazırlık Maçı
Real Oviedo Youtube
19:00
FC Zurich - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
19:15
Voluntari - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
19:30
Cercle Brugge - Leuven
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:30
Seraing - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV
19:30
Sporting Gijon - Ponferraina
Hazırlık Maçı
Sporting Gijon Youtube
20:00
Ajaccio - Amiens
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Guingamp - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Nancy - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Niort - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Paris FC - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Quevilly Rouen - Bastia
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Rodez - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
Sochaux - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV
20:00
CSKA Moskova - Lokomotiv Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
20:00
Slovan Liberec - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
20:00
Almeira - Cadiz
Hazırlık Maçı
Almeira Youtube
20:00
Jezero - Decic
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube
20:00
Rudar - Iskra
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube
21:00
Radomiak Radom - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
21:00
Istra 1961 - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
21:00
Slovan Bratislava - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:00
Buducnost - Mornar
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube
21:15
U. Deportes - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:15
NK Celje - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
21:30
Longford - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:30
Nice - Milan
Hazırlık Maçı
Nice Youtube
21:30
F.Düsseldorf - Werder Bremen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:30
Young Boys - Grasshoppers
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV
21:30
FK Podgorica - OFK Petrovac
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube
21:45
Sligo Rovers - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
21:45
KAS Eupen - Anderlecht
Belçika Pro League
Bilyoner TV
22:00
Hearts - Celtic
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Cluj - Chindia Targoviste
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
22:00
Santa Cruz - Independiente Petroleros
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV
22:30
Vitoria - Avai
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
23:30
Huancayo - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV