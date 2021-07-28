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31 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

31 Temmuz 2021 Cumartesi bugünün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 31 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

31 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 31 Temmuz 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Temmuz 2021 Cumartesi bugün oynanacak maçların bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

08:00
Croydon - NE Metrostars
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

08:00
Avondale FC - St.Albans
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

08:00
Belconnen United - Canberra Olympic
Avustralya NPL ACT
Bilyoner TV

08:30
Adelaide City - Sturt Lions
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

08:30
Adelaide Raiders - Cumberland Utd
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

08:30
Blue Eagles - Adelaide U21
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

08:30
Campbelltown City - Adelaide Olympic
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

08:30
South Adelaide - Adelaide Comets
Avustralya NPL Güney Avustralya
Bilyoner TV

09:30
Launceston - Glenorchy Knights
Avustralya NPL Tasmania
Bilyoner TV

10:00
Cockburn City - Floreat Athena
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

10:00
Gwelup Croatia - Perth Glory
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

10:00
Inglewood - Bayswater City
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

10:00
Joondalup - Balcatta
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

10:00
Sorrento - Rockingham City
Avustralya NPL Batı Avustralya
Bilyoner TV

10:00
Maitland - Adamstown Rosebud
Avustralya NPL Northern
Bilyoner TV

10:30
Hume City - South Melbourne
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

10:30
Monaro Panthers - West Canberra Wanderers
Avustralya NPL ACT
Bilyoner TV

10:30
Fenerbahçe
Yüksek Divan Kurulu
FB TV

11:00
İspanya - Fildişi Sahili
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Çeyrek Final
TRT Spor, Eurosport 5

11:30
Queensland Lions - Gold Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

11:30
Altona Magic - Eastern Lions
Avustralya NPL Victoria
Bilyoner TV

12:00
Capalaba - Brisbane U21
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:00
Moreton Bay Utd - Eastern Suburbs
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:00
Peninsula - Magpies Crusaders
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:00
Japonya - Yeni Zelanda
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Çeyrek Final
Eurosport 2

12:30
Balestier Khalsa - Young Lions
Singapur Premier Ligi
1 Play Sports Youtube

13:00
Tulevik - Tammeka
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

13:00
Brezilya - Mısır
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Çeyrek Final
TRT Spor, Eurosport 5

13:00
Yenisey - Alania Vladikavkaz
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

13:00
Tulevik - Tammeka
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

14:00
Smorgon - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

14:00
Güney Kore - Meksika
Tokyo 2020 Olimpiyatlari Çeyrek Final
Eurosport 2

14:00
Jeju United - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:00
FC Seoul - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:30
Hannover 96 - Hansa Rostock
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV

14:30
Ingolstadt - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV

14:30
Jahn Regensburg - Sandhausen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV

14:30
Esbjerg - Helsingor
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

14:30
F.Amager - AC Horsens
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV

15:00
Haka - HIFK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

15:00
Wehen - 1860 Münih
Almanya Bundesliga 3
Almanya FF Youtube

15:30
Glasgow Rangers - Livingston
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV

16:00
Isloch Minsk - Shakhtyor Soligorsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

16:00
Nimes - JDA Dijon
Fransa Ligue 2
Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

16:00
Stal Mielec - Piast Gliwice
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

16:30
Monchengladbach - Groningen
Hazırlık Maçı
Borussia Mönchengladbach Youtube

17:00
HJK Helsinki - SJK
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV

17:00
Nevezis Kedainiai - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV

17:00
Dundee United - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

17:00
Ross Country - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV

17:00
Guarani - Vila Nova
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

17:00
Viborg - FC Midtjylland
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV

17:00
Akron Togliatti - Baltika
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Kamaz - SKA Khabarovsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Orenburg - Fakel Voronej
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Torpedo Moskova - Tekstilshtik
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:00
Karvina - Hradec Kralove
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Mlada Boleslav - Jablonec
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Sigma Olomouc - Pardubice
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

17:00
Giresunspor - Ümraniyespor
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

17:00
Hertha Berlin - Gaziantep FK
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

17:15
Charleroi - St.Truiden
Belçika Pro League
Bilyoner TV

17:30
Veles Moskova - Tom Tomsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

17:30
Ufa - Dinamo Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

18:00
Trelleborgs - Helsingborg
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:00
Vasalunds - Eskilstuna United
İsveç Superettan
Bilyoner TV

18:00
Slutsk - Dinamo Minsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

18:00
Krasnodar 2 - Olimp Dolgoprudny
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Neftekhimik - M.Lipetsk
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

18:00
Admira - A.Klagenfurt
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
TSV Hartberg - Altach
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
LASK - Rapid Wien
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV

18:00
Mura - Bravo
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

18:00
AZ Alkmaar - Real Sociedad
Hazırlık Maçı
AZ Alkmaar Youtube, Real Sociedad Youtube

18:30
Degerfors - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV

18:30
Mainz - Genoa
Hazırlık Maçı
Mainz 05 Youtube

18:30
Termalica - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

19:00
Parnu JK - Kuressaare
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

19:00
Metz - Montpellier
Hazırlık Maçı
Montpellier Youtube

19:00
Beşiktaş - Kayserispor
Hazırlık Maçı
Beşiktaş Youtube

19:00
Fenerbahçe - Greuther Fürth
Hazırlık Maçı
TRT Spor

19:00
Kasımpaşa - M.Başakşehir
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

19:00
Stuttgart - Barcelona
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

19:00
Cesar Vallejo - Alianza Atl.
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

19:00
Pohronie - Michalovce
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

19:00
Kuban - Spartak Moskova 2
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

19:00
Volgograd - Volgar Astrakhan
Rusya FNL Ligi
Bilyoner TV

19:00
Paide - Flora Tallin
Estonya Premium Liga
Bilyoner TV

19:00
Real Oviedo - Lugo
Hazırlık Maçı
Real Oviedo Youtube

19:00
FC Zurich - FC Lausanne
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

19:15
Voluntari - Craiova
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

19:30
Cercle Brugge - Leuven
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:30
Seraing - Mechelen
Belçika Pro League
Bilyoner TV

19:30
Sporting Gijon - Ponferraina
Hazırlık Maçı
Sporting Gijon Youtube

20:00
Ajaccio - Amiens
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Guingamp - Valenciennes
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Nancy - Toulouse
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Niort - Caen
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Paris FC - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Quevilly Rouen - Bastia
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Rodez - Pau
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
Sochaux - Le Havre
Fransa Ligue 2
Bilyoner TV

20:00
CSKA Moskova - Lokomotiv Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV

20:00
Slovan Liberec - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV

20:00
Almeira - Cadiz
Hazırlık Maçı
Almeira Youtube

20:00
Jezero - Decic
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube

20:00
Rudar - Iskra
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube

21:00
Radomiak Radom - Legia Varşova
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV

21:00
Istra 1961 - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV

21:00
Slovan Bratislava - AS Trencin
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV

21:00
Buducnost - Mornar
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube

21:15
U. Deportes - Carlos Mannucci
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV

21:15
NK Celje - Koper
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV

21:30
Longford - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

21:30
Nice - Milan
Hazırlık Maçı
Nice Youtube

21:30
F.Düsseldorf - Werder Bremen
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:30
Young Boys - Grasshoppers
İsviçre Süper Ligi
Bilyoner TV

21:30
FK Podgorica - OFK Petrovac
Karadağ Prva Crnogorska Ligi
MNE Sport Youtube

21:45
Sligo Rovers - Dundalk
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV

21:45
KAS Eupen - Anderlecht
Belçika Pro League
Bilyoner TV

22:00
Hearts - Celtic
İskoçya Premier Lig
S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00
Cluj - Chindia Targoviste
Romanya Liga 1
Bilyoner TV

22:00
Santa Cruz - Independiente Petroleros
Bolivya Premier Ligi
Bilyoner TV

22:30
Vitoria - Avai
Brezilya Serie B
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23:30
Huancayo - Cajamarca
Peru Primera-Apertura
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