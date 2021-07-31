31 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi FOX TV'de
FOX TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan FOX TV'de hemen ardından sevilen dizi Aşk Mantık İntikam yayınlanıyor. Akşam ise Şef Akademi izleyici karşısına geçiyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan FOX TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanal 13.45'te Bay Yanlış dizisini ekrana getiriyor. Akşam Şef Akademi programının yayınlanmasının ardından Aile Hükümeti filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...
31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Aşk Mantık İntikam
13.45 Bay Yanlış
16.00 Son Yaz
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Şef Akademi
22.30 Aile Hükümeti