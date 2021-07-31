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31 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi FOX TV'de

FOX TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan FOX TV'de hemen ardından sevilen dizi Aşk Mantık İntikam yayınlanıyor. Akşam ise Şef Akademi izleyici karşısına geçiyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...

31 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan FOX TV'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlayan kanal 13.45'te Bay Yanlış dizisini ekrana getiriyor. Akşam Şef Akademi programının yayınlanmasının ardından Aile Hükümeti filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı...

31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Aşk Mantık İntikam

13.45 Bay Yanlış

16.00 Son Yaz

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Şef Akademi

22.30 Aile Hükümeti

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