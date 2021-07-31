31 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show, Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 31 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışını derledik. Kalp Atışı ile güne başlayan kanal hemen ardından Cumartesi Sürprizi adlı magazin programını ekrana getiriyor. Akşam ise sevilen program Güldür Güldür Show izleyici karşısına çıkıyor...

31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kalp Atışı

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Feryat

16.30 İyi Aile Çocuğu

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show