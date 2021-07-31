31 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show, Show TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Kalp Atışı dizisiyle başlayan Show TV'de akşam Güldür Güldür Show izleyici karşısına geçiyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı...
Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 31 Temmuz 2021 Cumartesi Show TV yayın akışını derledik. Kalp Atışı ile güne başlayan kanal hemen ardından Cumartesi Sürprizi adlı magazin programını ekrana getiriyor. Akşam ise sevilen program Güldür Güldür Show izleyici karşısına çıkıyor...
31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kalp Atışı
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Feryat
16.30 İyi Aile Çocuğu
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show