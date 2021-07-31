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31 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | 'Görevimiz Tehlike 2' TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. İmparatoriçe Ki ile güne başlayan kanalda akşam yabancı sinema Görevimiz Tehlike 2 yayınlanıyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...

31 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | 'Görevimiz Tehlike 2' TRT 1'de

Ekranların ilgiyle izlenen kanalı TRT 1'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 31 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. Saat 07.35'te Yeşil Deniz ekranlarda olurken 12.30'da yeni dizi Dünya Hali tekrar bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 2" TRT 1 ekranlarında oluyor...

31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.05 İmparatoriçe Ki

07.35 Yeşil Deniz

10.20 Yedi Numara

12.30 Dünya Hali 

15.00 Seksenler

17.45 Yıldızların Yolu

19.00 Ana Haber

20.00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 2" 

22.40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 

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