31 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | 'Görevimiz Tehlike 2' TRT 1'de
TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. İmparatoriçe Ki ile güne başlayan kanalda akşam yabancı sinema Görevimiz Tehlike 2 yayınlanıyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı...
Ekranların ilgiyle izlenen kanalı TRT 1'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 31 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. Saat 07.35'te Yeşil Deniz ekranlarda olurken 12.30'da yeni dizi Dünya Hali tekrar bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 2" TRT 1 ekranlarında oluyor...
31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.05 İmparatoriçe Ki
07.35 Yeşil Deniz
10.20 Yedi Numara
12.30 Dünya Hali
15.00 Seksenler
17.45 Yıldızların Yolu
19.00 Ana Haber
20.00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 2"
22.40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi