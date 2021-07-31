31 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de

İzleyiciler tarafından ilgiyle izlenen kanal TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 07:00'da Bizim Resmimiz yayınlanırken 13:30'da Agents Are Forever izleyici karşısına geçiyor. Akşam saat 20:00'da ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranında oluyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...

31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı

05:30 Koleksiyoner

06:00 Anadolu Arkeolojisi

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Resmimiz

07:30 Anjelika Akbar İle Sesler

08:00 Evliya Çelebi

08:30 Sinema +

09:15 Geri Dönüşen Sanat

09:30 Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler (Oblivion Verses)

11:10 Destansı Kareler

11:15 Aramızda Müzik Var

12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

12:30 Bir Resim Bir Hikaye

13:00 Hayat Sanat - Kolaj

13:30 Agents Are Forever

15:00 Muasır

15:30 Tarihin Ruhu

16:00 Koleksiyoner

16:30 Anadolu Arkeolojisi

17:00 Belgesel: Para

17:30 Sarayın Lezzetleri

18:00 Kelimeler ve Şeyler

19:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

19:45 Kısa Bir Ara

20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

21:00 Yeryüzleri

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sinema: Asabiyim Ben (Wild Tales)

23:30 Film Arkası