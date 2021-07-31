31 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? Saat 06:30'da Hayat Sanat ekranlarda olurken 09:30'da Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler TRT 2 ekranlarında oluyor. Akşam ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici karşısına geçiyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...
İzleyiciler tarafından ilgiyle izlenen kanal TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 07:00'da Bizim Resmimiz yayınlanırken 13:30'da Agents Are Forever izleyici karşısına geçiyor. Akşam saat 20:00'da ise Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2 ekranında oluyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı...
31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Koleksiyoner
06:00 Anadolu Arkeolojisi
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bizim Resmimiz
07:30 Anjelika Akbar İle Sesler
08:00 Evliya Çelebi
08:30 Sinema +
09:15 Geri Dönüşen Sanat
09:30 Yabancı Sinema: Unutulmuş Dizeler (Oblivion Verses)
11:10 Destansı Kareler
11:15 Aramızda Müzik Var
12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
12:30 Bir Resim Bir Hikaye
13:00 Hayat Sanat - Kolaj
13:30 Agents Are Forever
15:00 Muasır
15:30 Tarihin Ruhu
16:00 Koleksiyoner
16:30 Anadolu Arkeolojisi
17:00 Belgesel: Para
17:30 Sarayın Lezzetleri
18:00 Kelimeler ve Şeyler
19:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)
19:45 Kısa Bir Ara
20:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
21:00 Yeryüzleri
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sinema: Asabiyim Ben (Wild Tales)
23:30 Film Arkası