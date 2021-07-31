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31 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda hemen ardından Paylaş Benimle yayınlanıyor. Akşam ise sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye izleyici karşısına geçiyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...

31 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye TV8'de

TV8'de bugün ne var? Oynat Bakalım adlı programla güne başlayan kanal hemen ardından Paylaş Benimle'yi yayınlıyor. Saat 16.15'te Arif v 216 TV8 izleyicisinin karşısına geçerken Akşam MasterChef Türkiye ekranlarda oluyor. İşte 31 Temmuz 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı...

31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI 

06.30 Oynat Bakalım

09.45 Paylaş Benimle

10.30 Süper 1 Takım

10.45 MasterChef Türkiye

13.30 Yetenek Sizsiniz Türkiye

16.15 Arif v 216

18.45 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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