31 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 31 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 30 Mart 2022 Çarşamba maç programı...

31 MART 2022 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,SÜPER LİG KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Mart 2022 Perşembe gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



19:00

Esbjerg - Hobro

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

19:45

Wolfsburg - Arsenal

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

DAZN YouTube

22:00

Lyon - Juventus

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

DAZN YouTube