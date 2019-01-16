32 haneli köyde 6 muhtar adayı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 93 seçmenin bulunduğu Olukman Mahallesi'nde yerel seçimler öncesi 6 tane muhtar adayı çıktı.

31 Mart mahalli seçimleri öncesi İnegöl Olukman Mahallesi'nde muhtarlık için kıyasıya bir yarış var. 93 seçmenin bulunduğu ve 32 hane olan köyde şu ana kadar 6 kişi muhtarlığa aday. Mahallede seçim zamanı kıyasıya bir rekabet yaşanırken, başka muhtar adaylarının da çıkabileceği belirtiliyor.

Olukman Muhtarı Hasan Doğru, "Ben iki dönemdir muhtarım. Şu anda yapılacak seçimler için dana 5 aday var. Buradaki adayların hepsiyle akrabayız. Kardeşçe ve dostça seçimin geçmesini bekliyoruz. Ben iki dönemde pek çok proje gerçekleştirdim. Bir gölet projemiz vardı. Onu da başlattık, ama şu anda çalışmalar durdu. Gölet projesinin de tekrar başlamasını istiyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Şükrü Yavuz ise, "Dostça bir seçim bekliyoruz. Muhtarların maaşları çok iyi. Ben de muhtar seçileceğimi bilsem adaylığımı koyarım. Otuz haneli köyden 30 aday da çıkabilir. Ama kazanan bir kişi olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA