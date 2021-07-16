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  3. 32 yaşındaki polis eşi tarafından öldürüldü! Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

32 yaşındaki polis eşi tarafından öldürüldü! Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

Samsun'da meydana gelen olayda 32 yaşındaki polis memuru eşi tarafından vurularak öldürüldü. Katil zanlısı eş cinayet sonrasında bunu hak etmişti diye bağırdı.

32 yaşındaki polis eşi tarafından öldürüldü! Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde karı kocanın kavgası cinayetle sonuçlandı. Evli çift arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan kavgada kan aktı. Öfkeli kadın polis olan eşini, tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet sonrasında söylediği sözler ise şaşkınlık yarattı. Kocasını öldüren öfkeli kadının, "Bunu hak etmişti" diye bağırması dikkat çekti.

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BAŞ VE GÖĞSÜNE ATEŞ ETTİ

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşanan olayda Karayolları Genel Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Yasemin Çitil, polis olan eşi 32 yaşındaki Emrullah Çitil'i öldürdü. İddiaya göre olay Hacı Ali İkinci Bulvarı'nda 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine Yasemin Çitil, eşinin beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek Emrullah Çitil'i baş ve göğüs kısmından vurdu. Ağır yaralanan Çitil, evin balkonundan kaldırıma düştü.

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Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi kaldırımda yaptıktan sonra yaralıyı kent merkezindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Emrullah Çitil, yaşamını yitirdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Yasemin Çitil bu sırada "Bunu hak etmişti" diye bağırdı.

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