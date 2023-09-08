320 voltluk elektrik akımına kapılan genç ölümden döndü

Kırıkkale'de 17 yaşındaki genç, halatla evin balkonuna çıkartmaya çalıştığı demir profilin 320 voltluk elektrik tellerine temas etmesi neticesinde akıma kapıldı. Ağır yaralanan gencin vücudunun yüzde 50'sinden fazlasında 2. derece yanıklar oluştu.

Olay, Kalatepe Mahallesi 978. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö.'ye (47) ait apartmanın 2. katındaki dairede çalışan M.A.T.'nin (17), mutfağın balkonuna halatla çıkartmaya çalıştığı demir profil, 320 voltluk elektrik tellerine temas etti. Demir profilin temas etmesi neticesinde 17 yaşındaki genç, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun yarısından fazlası yanan ve 2. derece yanıklar oluşan genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçini sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şase sebebiyle yaşanan patlamada kopan elektrik tellerinin etrafını şerit ile çevirerek güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)