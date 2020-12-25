33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalmıştı! Yakayı en sonunda ele verdi
Karaman’da bir markete müşteri olarak girip vitrinde bulunan cep telefonlarını çalan 35 yaşındaki D.Ş., Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde hırsızın 23 suçtan kaydı bulunurken 33 ildeki aynı market zincirinden ise hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.
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25 Aralık 2020 Cuma 14:31
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