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  3. 33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalmıştı! Yakayı en sonunda ele verdi

33 ilde aynı market zincirinden cep telefonu çalmıştı! Yakayı en sonunda ele verdi

Karaman’da bir markete müşteri olarak girip vitrinde bulunan cep telefonlarını çalan 35 yaşındaki D.Ş., Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde hırsızın 23 suçtan kaydı bulunurken 33 ildeki aynı market zincirinden ise hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

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25 Aralık 2020 Cuma 14:31
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