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33 ilde FETÖ operasyonu! Yüzden fazla kişi için gözaltı kararı

İstanbul merkezli “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 33 il de eş zamanlı Operasyon düzenlendi.

33 ilde FETÖ operasyonu! Yüzden fazla kişi için gözaltı kararı

İstanbul merkezli yürütülen dev operasyonda “Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında yüzden fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

,İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 33 ilde “Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Haklarında gözaltı kararı verilen yüzden fazla kişinin bulundukları belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Sultanbeyli ve Ataşehir'de yapılan baskında eski askeri öğrenci olduğu bildirilen 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Operasyonlar kapsamında gözaltı kararı verilen çok sayıda  FETÖ/PYD üyesi olduğu iddiasıyla çok sayıda muvazzaf asker, askeri öğrenci ve gizli sivil yöneticilerin olduğu bildiriyor. Operasyonlar sürüyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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