33’üncü sağlık ocağı Barıştepe’de açıldı

Yenimahalle Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 33'üncü sağlık ocağı olan Barıştepe Sağlık Ocağı açıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de ne söz verdiysek yerine getirdik. 2009 yılındaki Şentepe ile şimdiki Şentepe'nin arasındaki farkı siz görüyorsunuz" dedi.

Yenimahalle Belediyesi tarafından Barıştepe Mahallesi'ne yapılan sağlık ocağının açılışı gerçekleştirildi. Yenimahallelilerin yoğun katılım gösterdiği açılışa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ve muhtarlar katıldı. Açılışta konuşan Başkan Yaşar, "Bugün burada 33'üncüsünü tamamladığımız sağlık ocağımızın açılışını yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bu tesis bölge halkına hayırlı olsun. Her vatandaşımızın sağlık hizmetini hijyenik koşullarda alması için bu tesisleri yaptık" diye konuştu.

"Yenimahalle'nin her köşesini ezbere biliyorum"

Yenimahalle'nin her sokağını ezbere bildiğini ifade eden Yaşar, "Ben 1963 yılında Yenimahalle'ye abim ile birlikte geldim. 1965 yılında İvedik Caddesi'nde ticarete başladım. O günden bu yana Yenimahalle'de hayatımı sürdürüyorum. Yenimahalle benimle büyüdü. Yenimahalle'nin her noktasında, her köşesinde ne var ezbere biliyorum" dedi.

Yaşar, "Ben bu makamda siyaset için oturmuyorum. Ben Yenimahalle'yi sevdiğim için bu makamda oturuyorum. Yenimahalle'ye hizmet etmek için bu makamda oturuyorum" ifadelerini kullandı.

"Bugün bazı çevreler fazla işçi çalıştırdığımız için eleştiri yapıyorlar" diyen Yaşar, "Biz fazla işçi çalıştırmıyoruz. Belediye olarak tüm işlerimizi kendi personelimizle yapıyoruz. Asfaltımızı kendimiz atıyoruz, taşımızı kendimiz üretiyoruz, parkımızı kendimiz yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Yaşar, "Günümüzün en büyük problemi işsizlik olarak ön plana çıkıyor. Benim inancıma göre bir insana ekmek vermek en büyük ibadettir. Bu devlet için de, özel sektör için de aynı olmalıdır. Bugün 650 öğretmen belediyemiz bünyesinde eğitim veriyor. Elimden gelse 5 bin işçi çalıştırırım" dedi.

"Çocuklarınızın geleceği için gece gündüz çalışıyorum"

Yaşar, "Ben Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkan bir anlayıştan geliyorum. Çocuklarınızın geleceği için gece gündüz çalışıyorum. Sizlerin karşısına verdiği sözleri tutan bir kişi olarak çıkmanın rahatlığı içindeyim. Eğer ben doğru adamsam bana sahip çıkın, ben de sizin çocuklarınızın geleceği için gece gündüz çalışmaya devam edeyim" şeklinde konuştu.

