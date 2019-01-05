34. Anadolu Odaları Platformu Çankırı'da gerçekleştirildi.

Çankırı SMMMO ev sahipliğinde yapılan Anadolu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler (SMMM) Odaları Platformu Toplantısı bir otelde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Çankırı SMMO Başkanı Hüseyin Yakar, Çankırı'nın tarihi ve kültürü hakkında bilgi vererek, "Çankırı değişen her türlü hayat şartlarına ve tarzına rağmen gelenek ve göreneklerinden "öz olarak" çok şey kaybetmeyen nadir bir ilimizdir. Nitekim Anadolumuzda geçmişte ortak kültürel değer olarak uygulanan töre ve adetlerin birçoğu bozulmadan halen devam ettiği görülmektedir" dedi.

Çankırı'nın kültür mirası bakımından oldukça zengin olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı'nın aynı zamanda şifa şehri olduğunu da vurguladı.

Çankırı'da 495 vakıfın kurulduğunu aktaran Boz, "Bugün Batı'dan almaya çalıştığımız hayvan haklan, insan hakları gibi konularda ecdadımız asırlar önce kurduğu imaretlerle, vakıflarla bu konularda çalışmalar yapmıştır" dedi.

"Ben bu şehre daha önce de geldim" diyerek sözlerine başlayan TÜRMOB Yönetim Kurulu Başkanı A. Masis Yontan, "Gerçekten 2 gündür bizi çok iyi ağırladıkları için oda başkanımız Hüseyin Yakar ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Bugün de tuz mağarasına gittik gerçekten çok harika bir yer. İnanıyorum 4-5 sene sonra buraya geldiğimiz zaman o tuz mağarası ayrı bir kimliğe bürünecek. Orası sanat galerileri restoranlar alışveriş merkezleri ile dünyaya açılacak bir yer" diye konuştu.

Son konuşmacı eski Devlet Bakanı ve TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Masum Türker ise, "Bugün Çankırı'da aslında Türkiye'de birlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte sergiliyoruz. Türkiye'nin birlikte olmaya, dayanışma içinde olmaya ve bizi kuşatan özellikle ekonomimize karşı yöneltilen, ekonomiyi kontrol etme olan duruma karşı mali müşavirler olarak hep birlikteyiz. Bizim için vatan her şeyin önünde gelir" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından plaket takdimi yapıldı.

Platforma Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA