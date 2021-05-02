34 gündür kayıp olarak aranan gencin cesedi, otomobilinin bagajında bulundu

Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde günlerdir park halindeki bir araçtan yayılan kötü kokulardan isyan eden mahalleli çareyi polisi aramakta buldu. Dün akşam saat 20.30 sıralarında mahalleye gelen ekipler plakası sökülmüş araçtaki kokunun bagaj kısmından geldiğini tespit etti.

Çilingir yardımı ile açılan bagajda çürümüş bir erkek cesedi bulundu. İncelemeler sonucu cesedin kimliği tespit edildi. Ölen kişinin 30 Mart'ta İnegöl ilçesinde kaybolan Sinan Sönmez'e ait olduğunu belirledi.

Sönmez'e ait olduğu öğrenilen otomobilden çıkarılan cansız bedenin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenildi. Otomobil ise detaylı olarak incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.