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  3. 34 kişi ölmüştü! Suruç katliamı davasında karar çıktı

34 kişi ölmüştü! Suruç katliamı davasında karar çıktı

6 sene önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 34 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısı ile ilgili davada yargılanan sanığa, 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

34 kişi ölmüştü! Suruç katliamı davasında karar çıktı

Bundan 6 yıl  önce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 34 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısına ilişkin davanın karar duruşması  Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Duruşma Salonu'nda görüldü.

Saldırıda ölenlerin yakınları ve davaya müdahil 32 avukatın katılımıyla gerçekleştirildi.

Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, suçlamaları kabul etmeyerek tekrarladığı savunmalarını yineleyerek saldırıyla ilgili herhangi bir bağının bulunmadığını iddia etti.

Avukatlar ise yargılamanın adil yapılamadığını savunarak mütalaanın yenilenmesini talep etti.

Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı duruşma salonuna, yaklaşık yarım saat jandarma ekipleri de güvenliğin sağlanması amacıyla salona alındı.

Yaklaşık 10 saat süren duruşmada, mağdur ve avukatlarını tek tek dinleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Sanığına, maktul ve yaralıların sayısı dolayısıyla "Tasarlayarak kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından 34 kez ağırlaştırılmış müebbet Hapis cezası ile 70 kez de 27 yıl hapis cezası ile 40 bin lira para cezası verdi.

Heyet, ayrıca duruşmaya katılan Koray Türkay, Şahin Tümüklü, Çağla Seven, Fethi Aydın ve avukat Sezin Uçar hakkında da duruşmada "hakaret ve heyeti tehdit" ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te düzenlenen Canlı Bomba saldırısında 34 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi yaralanmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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