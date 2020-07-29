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  3. 35 araçlık düğün konvoyuna 9 bin 240 lira ceza!

35 araçlık düğün konvoyuna 9 bin 240 lira ceza!

Bursa'da düğüne giden 35 araçlık konvoydaki kişilere araçlarından sarkıp trafiği tehlikeye sokmaktan 9 bin 240 lira idari para cezası uygulandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım Millet Mahallesi'nde meydana gelen olayda düğüne giden 35 araçlık konvoyda araçtan sarkan kişilere çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekiplerince trafiği tehlikeye sokmaktan 9 bin 240 lira idari para cezası uygulandı. O görüntüler güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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29 Temmuz 2020 Çarşamba 13:39
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