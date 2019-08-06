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35 asker hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta, yedikleri akşam yemeği sonrasında rahatsızlanan 35 asker hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı..

35 asker hastaneye kaldırıldı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda akşam yemeği yiyen askerlerden 35'i, mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadıkları için hastaneye kaldırıldı.

ASKERLERİN GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Askerlerin yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alındı.

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