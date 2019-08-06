35 asker hastaneye kaldırıldı
Bayburt'ta, yedikleri akşam yemeği sonrasında rahatsızlanan 35 asker hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı..
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda akşam yemeği yiyen askerlerden 35'i, mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadıkları için hastaneye kaldırıldı.
ASKERLERİN GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.
Askerlerin yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alındı.
Etiketler : zehirlenme, bayburt, Aker
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