35 şehir festival için Kaleiçi’ne geliyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kaleiçi mahalle muhtarlarıyla ve esnafla bir araya geldiği yemekte bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Oldtown Festivali'ne şimdiden 35 şehrin katılım kararını ilettiğini belirterek, "Festivalde bu yıl ortak deklarasyon yayınlayacağız. İlk defa bir forum yapacağız" dedi.

Başkan Uysal, bu yıl 10 - 13 Ekim tarihleri arasında 4'üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Oldtown Festivali öncesinde Kaleiçi mahallelerinin muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve tarihi kent merkezinin esnaflarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

50 milyon turist

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizm yapısının arzu edilen noktada olmadığını söyledi. Türkiye'de genel olarak sahillerde dinlenme üzerine kurulan tek tip bir turizm uygulamasının olduğunu belirten Başkan Uysal, "Bunda da çok başarılıyız" dedi.

Ama özellikle Antalya için, mevcut turizm potansiyelinin beşte birlik kısmının hayata geçirilebildiğini ifade eden Başkan Uysal, "Antalya, 50 milyon turisti ağırlayabilir. O genişlikte, o büyüklük, o zenginlik ve o renklilikte. Ama dünyayla akredite olmada sıkıntılarımız olduğu için, bir takım algı bozulmaları, planlama ve yönetmeme nedeniyle sadece seyahat acentelerinin ve otellerini sürüklediği deniz-kum-güneş turizmiyle yetinmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

PARANTEZ AÇTIK

Muratpaşa Belediyesi olarak bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Oldtown Festivali'yle mevcut duruma bir parantez açmak istediklerinin altını çizen Ümit Uysal, "Bunu da yaşayan antik kentler diyerek parantezlendirdik. Akdeniz çanağı ve Avrupa'yı esas alarak Kafkasya ve doğuyu da tarayarak 400 kente festival daveti gönderdik. Bu yıl artık biraz daha ileri gitmeye çalışıyoruz"ifadelerini kullandı.

Bu yıl festivale aralarında Almanya, İtalya ve Çekya gibi ülkelerden 35 kentin geleceğini bildiren Uysal, 14 - 18 Ağustos tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek 2'nci Antik Şehirler Formu'nda Kaleiçi üzerine bir sunum yapacaklarını ve festival davetlerinin burada da devam edeceğini kaydetti.

"Deklarasyon"

Yaşayan antik kentlerin insanlığın kültür mirası olduğuna dikkati çeken Uysal, dünyada her şey fast foodlaşırken yaşayan antik kentleri koruyarak estetiği, sanatı, inceliği ve belli duyarlılıkları korumuş olacaklarını dile getirdi.

Kaleiçi Old Town Festivali'nin bu yıl belli misyonları da hayata geçireceğini belirten Başkan Uysal, "Festivalde bu yıl ortak deklarasyon yayınlayacağız. İlk defa bir forum yapacağız" dedi.

"Kent merkezinden canlı yayın"

Başkan Uysal, ayrıca, bir tanıtım ofisi oluşturmak için de çalışmalara başladıklarını söyledi. Bu ofiste 3 rehberle sürekli olarak Antalya'nın ve Kaleiçi'nin tanıtımını gerçekleştireceklerini aktaran Başkan Uysal, bu çalışmanın imkanlar ölçüsünde sosyal medya ve arama motorları için reklam bütçesiyle destekleneceğini belirtti. Başkan Uysal, ikinci bir çalışma olarak, Kalekapısı'na çok yakın bir noktada bulunan Antalya Ticaret Borsası'nın da bulunduğu binanın çatısına yerleştirilecek bir kamerayla kentin gündelik hayatını internet ortamında 24 saat canlı yayınlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: İHA