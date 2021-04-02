Siirt Pervari Nüfusu 2020 - 2021 |  Pervari İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Baş Müfettiş Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Baş Mimar Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?56 saat sürecek kısıtlama için geri sayım başladı! İşte yasakta açık olacak yerler ve kısıtlamanın tüm detayları...Ustabaşı, Postabaşı, Formen, Atölye Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıBankacılık ve Finans Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Siirt Baykan Nüfusu 2020 - 2021 |  Baykan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bal İşleme ve Paketleme İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Satış Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Görevlisi Maaşları, İş İlanlarıSon dakika| Beşiktaş'tan Merkez Hakem Kurulu'na Halil Umut Meler tepkisi
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. 35 yaşına basan Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisini polis bastı!

35 yaşına basan Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisini polis bastı!

35 yaşına basan oyuncu Özge Özpirinç'cinin ünlü dolu doğum günü partisini polis ayırdı. Komşuların yüksek müzik sesinden rahatsız olması üzerine olay yerine polis ekipleri gelince birçok ünlünün de yer aldığı parti yarıda kesildi.

35 yaşına giren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci Etiler'de doğum günü partisi düzenledi. Murat Dalkılıç, Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimlerin de yer aldığı doğum günü partisi polis baskını nedeniyle yarıda kesildi. 

35 yaşına basan Özge Özpirinçci nin doğum günü partisini polis bastı

BERRAK TÜZÜNATAÇ SİNİRLENDİ

Eğlencesinin yarıda kesilmesine sinirlenen oyuncular gazetecilere tepki gösterdi. Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte mekandan ayrılan Berrak Tüzünataç yakalanmaları konusunda gazetecileri suçladı. Kaygılaroğlu'nun Tüzünataç'ı sakinleştirmek için verdiği çaba dikkat çekti. 

Partiye katılan ünlülerden biri olan Kıvaç Tatlıtuğ sakince teşekkür edip olay yerinden ayrılmayı tercih etti.

Özge Özpirinçci'nin avukatı Nail Gönenli'nin ise kapıda polisle konuşurken basın mensuplarına kamerayı kapatmasını isterken küfür ettiği duyuldu.

35 yaşına basan Özge Özpirinçci nin doğum günü partisini polis bastı35 yaşına basan Özge Özpirinçci nin doğum günü partisini polis bastı

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT