35 yaşına basan Özge Özpirinçci'nin doğum günü partisini polis bastı! 35 yaşına basan oyuncu Özge Özpirinç'cinin ünlü dolu doğum günü partisini polis ayırdı. Komşuların yüksek müzik sesinden rahatsız olması üzerine olay yerine polis ekipleri gelince birçok ünlünün de yer aldığı parti yarıda kesildi.

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35 yaşına giren ünlü oyuncu Özge Özpirinçci Etiler'de doğum günü partisi düzenledi. Murat Dalkılıç, Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimlerin de yer aldığı doğum günü partisi polis baskını nedeniyle yarıda kesildi. BERRAK TÜZÜNATAÇ SİNİRLENDİ Eğlencesinin yarıda kesilmesine sinirlenen oyuncular gazetecilere tepki gösterdi. Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte mekandan ayrılan Berrak Tüzünataç yakalanmaları konusunda gazetecileri suçladı. Kaygılaroğlu'nun Tüzünataç'ı sakinleştirmek için verdiği çaba dikkat çekti. Partiye katılan ünlülerden biri olan Kıvaç Tatlıtuğ sakince teşekkür edip olay yerinden ayrılmayı tercih etti. Özge Özpirinçci'nin avukatı Nail Gönenli'nin ise kapıda polisle konuşurken basın mensuplarına kamerayı kapatmasını isterken küfür ettiği duyuldu. özge özpirincçiBerrak TüzünataçUraz Kaygılaroğlu