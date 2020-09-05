35 yaşındaki kadının otel odasındaki şüpheli ölümü

.Bakırköy'de 35 yaşındaki bir kadının otel odasındaki şüpheli ölümü.

;Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Bakırköy Sahili'nde bulunan otele dün akşam giriş yapan Fatma Dürdane Yılmaz isimli kadın müşteri odasında ölü bulundu. Sabah temizlik için odaya giren görevliler, kadının yatakta cansız bedenini gördüklerinde durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdiklerini bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelmede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken kadının ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.