35 yıllık PTT çalışanı futbol sahalarına geri döndü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde profesyonel futbolculuk kariyerinden sonra PTT'ye geçen ve geçtiğimiz aylarda emekli olan Osman Aydın, 35 yıl sonra sahalara antrenör olarak geri döndü.

Yüksekova'da 1985-1986 sezonunda profesyonel futbolculuk yapan Osman Aydın, daha sonra PTT'ye geçiş yaptı. 35 yıllık PTT görevinden 3 ay önce emekli olan Aydın, yoğun talep üzerine futbola geri döndü. 2000 yılında UEFA B diploması alan Aydın, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün katkılarıyla açılan kursta antrenörlük yapmaya başladı.

Yaşıtları gibi kenara çekilip dinlenmek yerine antrenörlük yapan Aydın, bilgi ve birikimlerini aktardığı gençlerle beraber olmanın mutluluk verici olduğunu kaydetti. Futbol hayatına 1985-1986 sezonunda Yüksekova Cilo Spor'da başladığını belirten Osman Aydın, "Profesyonel hayatımızın 16 yılını tamamladıktan sonra PTT'ye geçtik. PTT'de 35 yıl görev yaptım. Emekli olduktan sonra gençlerin yoğun isteği üzerine tekrar futbola döndüm. Hem günümüzü geçirmek hem gençlerimizi iyi yetiştirebilmek amacıyla gençlerle beraberiz. Gençleri çok seviyoruz, gençler de bizi çok seviyor. Bu bizi gururlandırıyor. İlçemize de bir katkımız oluyor. Yetenekli gençlerimiz de var. Gençlerimizi yetiştirip en iyi takımlara vermeyi düşünüyoruz. Yüksekova'nın başarılar ile anılacağına inanıyorum. Şu an daha mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bu benim mesleğim. Futboldan geldiğim için, gençlerle beraber olduğum için daha mutluyum. İnşallah bunu sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)